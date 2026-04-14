fb ig video search mobile ETtoday

千萬元《教父》錶可任選播放主題曲　Jacob ＆ Co.再加陀飛輪炫技

>

▲▼ tourbillon 。（圖／公關照）

▲Jacob & Co. 發表全球限量74只的 The Godfather II雙旋律飛行陀飛輪腕錶，約14,000,000元 。（圖／SHH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶腕錶品牌Jacob & Co.以創意與奢華時計吸睛，近期再獻驚喜，以影壇經典電影《教父》為靈感打造限量74只的The Godfather II雙旋律飛行陀飛輪腕錶，致敬電影首映年份1974，為了提升音律的共鳴與強度，錶殼改採裝飾藝術風格的長方形弧形設計，全為了首度引入位於10點鐘位置的旋律切換裝置，讓佩戴者能自由選擇《教父愛情主題曲》或《教父圓舞曲》，播放出美妙樂音，身價上千萬元。

▲▼ tourbillon 。（圖／公關照）

▲Jacob & Co. The Godfather II腕錶首創雙旋律切換系統，可自選播放《教父愛情主題曲》或《教父圓舞曲》。

Jacob & Co.歷時3年研發The Godfather II雙旋律飛行陀飛輪腕錶專屬的JCAM62型機芯，啟動8時位置的按鈕後，旋律可持續 15至20 秒，且單次上鍊可重複播放達10次，透過將兩首曲目編排在同一枚滾筒上的技術，成功縮減了錶殼體積，並結合精密的飛行陀飛輪結構，工藝更上層樓；從錶背可欣賞鋼琴造型的藍寶石視窗，讓藏家可以直觀欣賞音樂盒音梳的運作，金屬板上則精細鐫刻了愛情主題曲的原始樂譜。

▲▼ tourbillon 。（圖／公關照）

▲Jacob & Co. The Godfather II腕錶的錶背設有鋼琴造型藍寶石視窗，可窺見內部的音樂盒音梳，並鐫刻真實樂譜。

HUBLOT新款陀飛輪錶也極具特色，為網球名將喬科維奇打造重量僅56克的Big Bang 陀飛輪喬科維奇 GOAT 藍色硬地款，44毫米錶殼使用獨特複合材質，原料結合了喬科維奇實戰過的12件藍色 Lacoste POLO衫與球拍纖維，呈現如大理石般的迷彩紋理，核心採用世界最強聚合物 Titaplast® 打造，具備鈦金屬等級的強度與輕盈特色，而且錶帶以白色皮革浮雕出類似拍柄防滑膠的質感配上 Velcro® 尼龍搭扣與藍色皮革內襯；此外，內部搭載的MHUB6035機芯也別出心裁，夾板以雷射雕刻，模擬厚度僅 0.55 毫米的球拍穿線結構，而具72小時動力儲存的發條盒更巧妙設計成微型網球樣式，每一個小細節都講究。

▲▼ tourbillon 。（圖／公關照）

▲喬科維奇佩戴HUBLOT Big Bang 陀飛輪喬科維奇 GOAT 藍色硬地款。（圖／HUBLOT提供，以下同）

▲▼ tourbillon 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang 陀飛輪喬科維奇 GOAT 藍色硬地款重量僅56克，3,566,000元。

▲▼ tourbillon 。（圖／公關照）
▲從HUBLOT Big Bang 陀飛輪喬科維奇 GOAT 藍色硬地款的錶背微型網球造型的發條盒。

►Tiffany不同切割鑽當時標　12時愛心鑽藏浪漫深意

►冰川塵封木片躍上錶面　萬寶龍零氧錶獨一無二

關鍵字：

Jacob & Co.HUBLOT

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

摩納哥王妃穿10萬瀟灑套裝　當網球場邊優雅觀眾

摩納哥王妃穿10萬瀟灑套裝　當網球場邊優雅觀眾

凱蒂佩芮黏杜魯道音樂節放閃　香奈兒錶配白T造型輕鬆時尚

凱蒂佩芮黏杜魯道音樂節放閃　香奈兒錶配白T造型輕鬆時尚

「梅姨」別楓葉胸針閃耀上海　安海瑟薇變身甜美公主打片

「梅姨」別楓葉胸針閃耀上海　安海瑟薇變身甜美公主打片

大谷翔平比「噓」手勢好幽默　升格當Seiko全球代言人 劉詩詩飄逸造型根本仙女下凡　懶理婚變傳言 FRED 90周年古董珠寶齊聚台北　華麗粉盒、獅子胸針俏皮吸睛 千黛亞火辣曲線不藏了　零贅肉秀自信美感 亞洲首富妻穿女兒舊衣氣勢不減　閃耀1500萬全鑽「錶王」 韓國教練「瘦全身運動」在家就能做！2週有感小腹消失　手臂、大腿變細 人生沒有後悔藥！做決定前想清這5件事，少走彎路

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面