千萬元《教父》錶可任選播放主題曲　Jacob ＆ Co.再加陀飛輪炫技

▲Jacob & Co. 發表全球限量74只的 The Godfather II雙旋律飛行陀飛輪腕錶，約14,000,000元 。（圖／SHH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶腕錶品牌Jacob & Co.以創意與奢華時計吸睛，近期再獻驚喜，以影壇經典電影《教父》為靈感打造限量74只的The Godfather II雙旋律飛行陀飛輪腕錶，致敬電影首映年份1974，為了提升音律的共鳴與強度，錶殼改採裝飾藝術風格的長方形弧形設計，全為了首度引入位於10點鐘位置的旋律切換裝置，讓佩戴者能自由選擇《教父愛情主題曲》或《教父圓舞曲》，播放出美妙樂音，身價上千萬元。





▲Jacob & Co. The Godfather II腕錶首創雙旋律切換系統，可自選播放《教父愛情主題曲》或《教父圓舞曲》。

Jacob & Co.歷時3年研發The Godfather II雙旋律飛行陀飛輪腕錶專屬的JCAM62型機芯，啟動8時位置的按鈕後，旋律可持續 15至20 秒，且單次上鍊可重複播放達10次，透過將兩首曲目編排在同一枚滾筒上的技術，成功縮減了錶殼體積，並結合精密的飛行陀飛輪結構，工藝更上層樓；從錶背可欣賞鋼琴造型的藍寶石視窗，讓藏家可以直觀欣賞音樂盒音梳的運作，金屬板上則精細鐫刻了愛情主題曲的原始樂譜。





▲Jacob & Co. The Godfather II腕錶的錶背設有鋼琴造型藍寶石視窗，可窺見內部的音樂盒音梳，並鐫刻真實樂譜。

HUBLOT新款陀飛輪錶也極具特色，為網球名將喬科維奇打造重量僅56克的Big Bang 陀飛輪喬科維奇 GOAT 藍色硬地款，44毫米錶殼使用獨特複合材質，原料結合了喬科維奇實戰過的12件藍色 Lacoste POLO衫與球拍纖維，呈現如大理石般的迷彩紋理，核心採用世界最強聚合物 Titaplast® 打造，具備鈦金屬等級的強度與輕盈特色，而且錶帶以白色皮革浮雕出類似拍柄防滑膠的質感配上 Velcro® 尼龍搭扣與藍色皮革內襯；此外，內部搭載的MHUB6035機芯也別出心裁，夾板以雷射雕刻，模擬厚度僅 0.55 毫米的球拍穿線結構，而具72小時動力儲存的發條盒更巧妙設計成微型網球樣式，每一個小細節都講究。







▲喬科維奇佩戴HUBLOT Big Bang 陀飛輪喬科維奇 GOAT 藍色硬地款。（圖／HUBLOT提供，以下同）





▲HUBLOT Big Bang 陀飛輪喬科維奇 GOAT 藍色硬地款重量僅56克，3,566,000元。



▲從HUBLOT Big Bang 陀飛輪喬科維奇 GOAT 藍色硬地款的錶背微型網球造型的發條盒。