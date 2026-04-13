Jennie踩夾腳拖當觀眾很愜意　香奈兒愛包好百搭

▲Jennie一身休閒現身科切拉音樂節 。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

Coachella科切拉音樂節是美國音樂盛事，每年總吸引不少明星與名流朝聖，今年分為4月10至12日、4月17至19日，首波表演已落幕，南韓女子天團BLACKPINK中的Jennie、Lisa與ROSÉ都到場欣賞精彩演出，她們當觀眾看表演的輕鬆愜意全反應在服裝上，以Jennie為例，穿著再簡單不過的T恤配牛仔裙與夾腳拖現身，不過T恤還是不忘往上捲，露出纖腰吸睛。





▲ Jennie背香奈兒黑色小型口蓋包。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie此次參加科切拉音樂節，身穿紐約品牌WILLY CHAVARRIA T恤，搭配同樣來自紐約的Khaite反摺牛仔裙，最能凸顯個性風格的配件是Khaite圓拱型帶扣的皮帶，為整體造型增添酷味，而她所背的包款是香奈兒（CHANEL）REPPY COCO黑色口蓋包，是她近期參加各種場合的百搭款。





▲ Jennie是眼鏡品牌Ray-Ban最新代言人。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

走在潮流尖端的Jennie，不僅與香奈兒合作緊密，近日還拿下Ray-Ban雷朋代言，拍攝多種風格眼鏡的穿搭照為品牌宣傳。其實雙方合作有跡可循，早在2026年金唱片後台，她大手筆送50副雷朋墨鏡給合作舞者，已成功創造話題。

