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阿蒂仙50週年推「墨水香」　Trudon無花果系列同步登場

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記者曾怡嘉／綜合報導

法國香氛品牌近期動作頻頻，從阿蒂仙之香迎來50週年的紀念之作，到百年品牌Trudon描繪凡爾賽無花果園的全新系列，兩款香氣各自以不同靈感切入，將嗅覺體驗延伸至情感與場景之中。

#把愛寫在肌膚上！阿蒂仙之香《墨夜私語淡香精》登場

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲將情感化為氣味，打造全新墨夜私語淡香精。

以「墨水與書信」為靈感，阿蒂仙之香在50週年之際推出全新香氣，將未說出口的情感轉化為氣味，像是一封留在肌膚上的私密信件。前調由帶有辛香感的多香果葉揭開，如同落筆瞬間的俐落與張力；中段轉入墨水與皮革交織的深邃氣息，在肌膚上慢慢暈染；最後以廣藿香、檀木與岩蘭草收尾，留下溫暖且持續的木質餘韻。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲深紅色的絲絨外盒相當有質感。

包裝則以深紅色為主視覺，象徵情感濃度，搭配帶有絨質感的外盒與標籤設計，層層堆疊出如夜幕般的神秘氛圍，也呼應香氣中冷與熱的對比。

#凡爾賽的春天氣味！Trudon《FIGUERIE 無花果園》系列

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲無花果園系列外型設計相當復古優雅。

法國百年香氛品牌Trudon則將靈感帶往凡爾賽宮，重現太陽王路易十四鍾愛的皇家無花果園景象。全新《FIGUERIE 無花果園》系列，不走甜膩果香路線，而是以植物與木質調描繪春日甦醒的花園氛圍，讓人彷彿置身於晨光灑落、枝葉伸展的溫室之中。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲香氛蠟燭一直是品牌的經典商品。

香氣由無花果葉與雪松葉開場，帶出清新濕潤的綠意；中段透出風信子與綠意花束的明亮氣息，營造空氣中交織的自然感；尾韻則以檀香、廣藿香與苔蘚堆疊出大地層次，讓整體香氣更沉穩且具有深度。由調香師Émilie Bouge操刀，呈現白無花果在枝葉與土壤間的自然姿態。

關鍵字：

香氛新品, 法國品牌, 阿蒂仙之香, Trudon, 無花果園

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