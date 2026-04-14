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安海瑟薇雕塑感禮服上身　透膚布料微性感

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▲▼ 安海瑟薇 。（圖／CFP）

▲安海瑟薇（右）與米凱拉科爾一同出席 《魅影巨星》紐約首映會。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）才剛結束續集電影《穿著 Prada 的惡魔 2》亞洲巡迴，立刻馬不停蹄投入將於17日上映的新片《魅影巨星》（Mother Mary）宣傳，選穿Lever Coutue閃亮網綢禮服出席紐約首映會，微微透膚的布料讓她的身形若隱若現。
▲▼ 安海瑟薇 。（圖／CFP）

▲ 安海瑟薇身穿透膚的Lever Coutue閃亮網綢禮服。（圖／CFP）

今年是安海瑟薇重要的一年，除了有睽違20年的續集電影《穿著Prada的惡魔2》回歸，她在另一部新片《魅影巨星》還挑戰開金口唱歌與跳舞，大展驚人的舞台魅力，她在兩部截然不同風格電影中的表現，令粉絲相當期待。

▲▼ 安海瑟薇 。（圖／CFP）

▲ 安海瑟薇搭配代言的寶格麗Serpenti鑽戒。（圖／CFP）

安海瑟薇於《魅影巨星》紐約首映會上，穿著烏克蘭籍設計師 Lessja Verlingieri創立的訂製服品牌Lever Coutue前短後長的禮服，此品牌最大特色是被視為「可穿戴的雕塑」，擅長運用大量的緞帶、網布或雷射切割材料，透過複雜的疊加與交織，創造出極具動態感和立體空間感的輪廓，她同時搭配寶格麗（BVLGARI）Serpenti鑽石珠寶，舉手投足盡顯巨星氣場。

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關鍵字：

安海瑟薇, 寶格麗, BVLGARI, 魅影巨星

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