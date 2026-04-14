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GD登Coachella炸場！CHANEL秋冬新裝皮草搶先穿　誇張毛帽全場最吸睛

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記者鮑璿安／綜合報導

相信大家都被Coachella科切拉音樂節所洗版，而韓團BIGBANG在出道20週年之際強勢回歸舞台，讓大批歌迷都相當驚喜，隊長G-Dragon（權志龍）將現場氣氛炒熱至最高點，身為時尚王者的他也換上全新造型，成為話題焦點。

首套造型選擇來自 CHANEL 2026秋冬系列，以一件高彩度拼接毛絨皮草外套作為視覺核心。紅、黃、黑與白色塊交錯堆疊，帶出強烈節奏感與層次，搭配略帶蓬鬆的材質，讓整體在舞台燈光下更具存在感。剪裁上維持CHANEL一貫精緻輪廓，但透過材質與配色翻轉優雅印象，呈現出更偏街頭與實驗感的樣貌。G-Dragon以簡潔黑褲與配件收尾，讓焦點集中在外套本身，將高訂語彙轉化為舞台語言，也再次展現他駕馭精品的能力。

GD第二套則換上 Dries Van Noten 2026春夏系列夾克，風格轉向更強烈的復古與戲劇感。寶藍底色搭配幾何刺繡與圖騰細節，Willy Chavarria 印花背心結合誇張毛帽造型，讓整體視覺更具衝擊力。Dries Van Noten一向擅長將藝術與服裝結合，而這套造型正好呼應品牌對於文化與工藝的關注，透過複雜裝飾與結構，打造出帶點異國風情的舞台氛圍。

關鍵字：

BIGBANG, G-Dragon, 科切拉, CHANEL, 時尚

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