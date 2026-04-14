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潤娥清新模樣迷人　混搭葫蘆珠寶氣質滿點

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▲▼ 潤娥 。（圖／翻攝IG）

▲潤娥演繹Qeelin WULUWULU系列珠寶。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星潤娥擔任華人珠寶品牌Qeelin全球品牌代言人，近日她以「四重春境」為主題拍攝春季形象大片，乾淨的妝容、簡單的服裝配上精巧的珠寶，展現她清新優雅到摩登個性的多樣風格，可見珠寶樣式與搭配方式是整體造型的關鍵元素。

▲▼ 潤娥 。（圖／翻攝IG）

▲潤娥食指戴著Qeelin新款Wulu Garden 18K白金鑽石Akoya珍珠戒指。

Qeelin本季重點在於 WuluWulu與Wulu Garden 系列的戒指新作，前者採用 18K玫瑰金融合紅瑪瑙與鑽石光華，以雙鏤空鑽石葫蘆環繞紅瑪瑙的設計，同時延伸出翡翠與紅色 HyCeram 陶瓷Petite尺寸戒指；Wulu Garden系列18K白金戒指則以鑽石與6顆Akoya珍珠點綴，營造出晨露般的晶瑩感，同系列的18K 玫瑰金款式則選用紅寶石與鑽石交織，呈現春日盛放的繁花意象。

▲▼ 潤娥 。（圖／翻攝IG）

▲潤娥疊搭Qeelin Wulu Eternity與Wulu Petite 系列戒指及手環。

此外，混搭與工藝亦是本季設計亮點。Qeelin運用Wulu Eternit與Wulu Petite系列進行層疊佩戴，結合白金與玫瑰金的雙色質感，勾勒出立體的現代層次。其中，Wulu Eternity 戒指特別運用啞光噴砂工藝，與鑽石的光芒形成對比，強化視覺深度。系列最終以 Wulu Mini Solitaire 與Tien Di系列戒指畫下句點，憑藉俐落的線條與簡約純粹的設計，體現當代珠寶的極簡格調。

▲▼ 潤娥 。（圖／翻攝IG）

▲潤娥的無名指戴著兩款Tien Di 18K玫瑰金鉑金戒指，中央疊搭單鑽戒。

潤娥不僅藉由珠寶展現多變魅力，她出了名的白皙與透亮膚質也吸引保養品牌上門邀她代言，繼宋慧喬、Rosé後她接棒擔任南韓保養品牌Sulwhasoo雪花秀代言人，她最愛使用潤燥養膚精華，讓肌膚由內而外水潤，養出無暇美肌，讓她隨時都能漂亮上陣。

▲▼ 潤娥 。（圖／翻攝IG）

▲潤娥是南韓保養品牌雪花秀代言人。（圖／翻攝yoona__lim IG）

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關鍵字：

潤娥, Qeelin, 雪花秀

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