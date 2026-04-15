試開箱／潤而不油！CELINE霧光潤唇膏素顏也能擦　曖昧系紅潤最讓人心動

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

過去許多人對潤唇膏的印象，多半停留在高度滋潤、甚至略顯油亮的使用感，但CELINE全新推出的霧光潤唇膏，在質地上做出明顯區隔，實際上唇後不會有過度水潤帶來的黏膩負擔，而是以相對溫和、剛剛好的保濕力，讓雙唇維持舒適狀態，特別是在台灣潮濕悶熱的氣候條件下，這樣的清爽潤澤反而貼近日常需求。

在色選表現上，以低飽和度的淡雅色調為主軸，不論是輕柔裸色、微帶血色感的自然紅潤或是淡淡提氣的粉調，都能在不強調妝感的情況下修飾唇色，讓整體氣質更顯乾淨柔和，即使素顏狀態單擦，也不會顯得突兀，而且也不用費心搭配妝容色調與穿搭，算是任何場合季節都讓人想擦一下的好物。

而最讓人驚艷的就是唇膏外殼採用銀色金屬材質打造，拿在手中帶有明顯的重量感與冰涼觸感，開闔之間都能感受到精品級的細緻工藝，外型簡約俐落又充滿高級質感。整體而言，CELINE霧光潤唇膏並非追求強烈妝效的存在，而是更貼近現代人對「剛剛好」的期待，絕對是化妝包內不可或缺的點睛之筆。

KANEBO旗下上市立刻引發話題的星燦嫣紅唇膏，以獨家「胎凝脂乳霜配方」打造顯色滋潤的質地，在春夏季節再度推出限定色選，其中，柔霧輕盈質感的星燦嫣紅悸動唇膏透過玫瑰薄紗的溫柔色澤，為女性打造出柔和高雅的氛圍，既能潤色修飾也同時呵護雙唇。