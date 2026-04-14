fb ig video search mobile ETtoday

順著24節氣吃出臺灣好味！孟宗竹承裝臺稉9號米　成米其林推薦美味

>

文／柯永輝　圖／任性出版

島嶼的米香，粒粒皆成詩──穀雨（4月20日前後）

穀雨，是春天的最後一場雨，乃「雨生百穀」之意。它不只是時令的計數，更是大自然為即將進入生長旺季的作物揭開序幕，是替稻米而落的一場成人禮。

此時，春耕後的秧苗一片綠油油，正值水稻幼穗形成期，田區需水量較多。穀雨，象徵著農民心中的及時雨，也是24節氣中，唯一將物候、時令與農事緊密對應的完美共振。

稻米是臺灣人的主食。然而，同樣一碗米飯，滋養的卻是百樣性情，所以臺語俗諺說「一樣米飼百樣人」。而嘲諷某個人不知民生疾苦時，一句「食米毋知米價」，比晉惠帝那句「何不食肉糜」更貼近這塊土地的溫度與人心的重量。

稻依生長時所需水分，可分成旱稻（陸稻）與水稻。旱稻能在缺水灌溉的陸地或山地成長，通常一年收成一次；水稻因氣候差異，收成次數也不同。

臺灣氣候溫暖，日照、雨量充沛，是得天獨厚的稻作寶地，水稻多採兩期耕作，收穫面積前三名分別是彰化、雲林和嘉義，東部的宜蘭、花蓮、臺東更以其純淨風土，孕育出許多優質米。晚清詩人黃純青就曾在詩中歌詠臺灣是「氣候溫和百穀稠，早冬纔熟晚冬收」的寶島。

而若依澱粉黏性不同，稻米則可分成秈（按：音同仙）米、粳米與糯米三類。秈米黏性低，粒長乾鬆，多作加工用途；粳米口感軟硬適中，是最常端上餐桌的飯；糯米黏性最高，用於釀酒、製湯圓、包粽子等，承載了無數節慶與家族記憶。

▲柯永輝,任性出版,生活,時節,。（圖／任性出版）
▲臺東池上的稻田。此地土壤肥沃、水質純淨、日夜溫差大，因而孕育出好吃的「池上米」。

從史前旱稻到蓬萊米，稻米的千年漂泊

考古研究顯示，新北市十三行、臺中惠來、臺南南科等遺址都曾出土過碳化稻米，臺北芝山岩遺址還發現了大量石製農具，證明早在新石器時代中期（約4,000至5,000年前）的史前原住民就已懂得種植旱稻。

十七世紀西班牙人、荷蘭人抵臺時，曾留下向原住民購買稻米的紀錄。在荷蘭、明鄭時期，中國大陸沿海的閩粵移民開始跨越黑水溝，來到這片新天地，帶來以秈稻為主的稻種與耕種技術，荷蘭人甚至從澎湖引進耕牛，改變了臺灣農業的面貌。

然而，清代來臺的移民為了拓荒，頻與原住民發生衝突，晚清文人林樹梅（1808～1851年）的詩句「人人刀劍各橫腰」，把漢人在不安陰影下帶刀開墾的緊張氣氛描繪得淋漓盡致。稻田既是糧食，也是衝突前線。

隨著臺灣成為魚米之鄉，米糧甚至回銷中國沿海。清代巡臺御史錢琦在〈臺灣竹枝詞〉二十首之五記下：「早稻才收晚稻熟，橫洋偷載到漳泉。」雖然清廷管制出口，走私仍不斷。米，既是生計，也是利益。

日本殖民臺灣後，推行「工業日本，農業臺灣」政策，希望臺灣種植的稻米能補充日本的不足。然而，習慣食用粳米的日本人，吃不慣臺灣口感偏硬的秈米，但粳米又無法在亞熱帶的臺灣成功種植，日本政府便請來專家磯永吉等人進行雜交改良，培育出適合臺灣的粳米新品種──臺中65號，命名蓬萊米，回銷日本。而臺灣原有的秈米，則以日文漢字中有著「一直以來」之意的「在來」稱之，沿用至今。

產米之鄉，卻無米可食

臺灣曾有過一段天府之國的歲月。清代官員孫元衡初抵斯土，便以驚奇目光記錄那得天獨厚的景象：「就燠時多稼，移民力本儳（按：音ㄔㄢˋ，不齊）。田洋惟待澤，稻耗不須芟（按：音同山，除草）。」天氣轉熱，農民開始種植許多作物，由於地力豐饒，耕作時便隨性粗放，等待雨水的滋潤即可，甚至也不割除雜草、任其生長。

不僅如此，他更誇張讚譽豐收的稻穀「香粒大於豆」，還說這片土地富庶到讓農民能穿得起像富人一樣的「朱履」下田，與傳統中國農民「面朝黃土背朝天」的窮苦形象，形成強烈對比。

然而，詩人如桃花源般的視角，只是表象。稻農的背後，是天災與人禍的撕扯，可從臺灣的古典詩中窺見一二。

晚清詩人陳肇興（1831年生，卒年不詳）在〈捒中大風雨歌〉中，寫下了天地的無情：「一春無雨苗不滋，今茲雨多反殺穀。」前一刻久旱不雨，秧苗枯萎；後一刻颱風暴雨，卻毀了即將收割的穀子。

詩人吳德功（1850～1924年）目睹了稻穀遇雨的慘狀：「陰雲連日布，四野流沱滂」，稻穀堆滿田埂，卻無太陽曝晒；「浸漬根芽茁，漫誇千斯倉」，一季的心血，瞬間化為一地「黃雲滿地抽鍼芽」的廢棄穀物。這份絕望，讓「農夫額頻慼，婦子眉不揚」。他們不禁「搔首問天公，天意終微茫」，為何要讓他們承受這份天人共棄的苦難？

然而，比天災更殘酷的是人禍。詩人洪繻（1866～1928年，臺灣割讓日本後改名「棄生」）的〈米賤感賦〉，將矛頭直指殖民體制下的苛政：「賦稅有恆何遽多，中田今升十倍科。」田租收入，竟然連繳納賦稅的一半都不夠。更甚者，「農家租戶何須苦，催科刻日嚴如虎」，官吏催租如同猛虎，將農民逼入絕境。

而在市場上，農民也面臨著不對等的剝削。洪繻詩云：「有米賤糶須官檢，玉粒難入東洋關。」即使米粒如玉，也難以通過層層檢驗，以高價賣往日本（東洋）。這道東洋關設立的壁壘，使臺灣的優質米糧被廉價徵收。

當米價飛漲，城市裡的平民也同樣受苦。詩人陳輝（生卒年不詳，清乾隆三年［1738年］舉人）的〈買米〉，描寫政府平糶（平價賣米）時的混亂與屈辱：「一丁米三升，鞭扑驚且走。」人們為了區區三升救濟米，不得不遭受鞭打與推擠，「蒙怒不厭醜」。詩人發出沉痛的諷刺「名為產米鄉，亦有饑人否」，揭示產米之鄉卻無米可食的荒謬。

在這樣的時代洪流中，知識分子不得不面對最終的抉擇。陳輝在詩中慨嘆：面對三升米的屈辱，不如效法陶淵明「五斗懶折腰，三升豈輕受」，他寧可「甘貧本素心」，也不願為米折腰。

▲柯永輝,任性出版,生活,時節,。（圖／任性出版）
▲ 入選米其林必比登推薦、臺中大坑的竹之鄉風味餐廳，其招牌竹筒飯選用新鮮孟宗竹及臺稉9號米，吃完還能將竹筒帶回家。

飯香漸淡，人均吃米量只剩40公斤

二戰後，隨著大批外省人遷臺，糧食需求激增，國民政府推動增產與品種改良，外銷米糧以賺取外匯、支援工業。然而，1970年代後，邁入工業化社會的臺灣反而出現米糧過剩困境，政府轉而推行稻田轉作與休耕。2002年加入世界貿易組織（World Trade Organization，縮寫為WTO）後，外來米進入市場，加上飲食多元化，國人每年吃米量從近百公斤，20年來下降至四十多公斤，米飯香在日常中漸淡。

為了喚回民眾對米飯的熱愛，農業單位努力開發優良品種，例如：俗稱壽司米的臺稉（或梗）9號，即使冷飯也不硬；臺南16號，有日本越光米的Q黏口感；高雄139號，成就池上飯包的香氣；臺南11號則是穩定產量的主力，更被日本商社「驚為天米」。此外，帶著芋頭香的益全香米、散發七葉蘭氣息的茉莉香米等，都讓臺灣米有了更多獨特風味。

百味之本，米飯的君子之道

　「飯者，百味之本……往往見富貴人家，講菜不講飯，逐末忘本，真為可笑。」清代美食家袁枚在其著作《隨園食單》裡，便肯定米飯在飲食之道的核心地位，甚至主張「知味者，遇好飯不必用菜」。我曾細嚼白飯數十口，澱粉化為甘甜，口齒生香。然而，我們家最愛的是那碗簡單的苦茶油、醬油拌飯，若再加上一顆半熟荷包蛋，便是千金飯菜亦不換。

白飯簡單搭配肉燥、滷肉， 或是火雞肉、瓜仔肉等，淋上肉汁與醬汁，便是各有風味、適合大口扒入嘴的國民小吃；若加入蛋、肉絲、蝦仁、蟹肉、火腿，甚至名貴的鮑魚、干貝等快炒，則是豐儉由人的各色炒飯。難怪作家舒國治讚嘆：「米飯，君子也，與萬物皆和，卻又和而不同。」

我曾到臺東關山電光部落卑南溪畔的晒穀場，看青農在豔陽下一耙一耙翻動晒穀，雖有花東縱谷的山風陣陣吹來，卻驅不散一顆顆流下的汗珠。那一刻，「汗滴禾下土」、「粒粒皆辛苦」不再只是書上的詩句，而是眼前的真實。我心裡期盼辛勤耕種福田者，都能歡呼收割。而人生亦是。

▲柯永輝,任性出版,生活,時節,。（圖／任性出版）
▲ 臺東關山電光部落晒穀，親眼見到農人的辛勞，才能體會「粒粒皆辛苦」的真諦。

【推薦書籍】

▲柯永輝,任性出版,生活,時節,。（圖／任性出版）書名：《順著24節氣，吃出臺灣好味》

作者：柯永輝

簡介：什麼時節吃什麼，最得時？就吃這一道道被時光浸潤過的臺灣美味——錯過了，就得再等一年。

出版社：任性出版

關鍵字：

柯永輝, 任性出版, 生活, 時節

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

韓國教練「瘦全身運動」在家就能做！2週有感小腹消失　手臂、大腿變細

韓國教練「瘦全身運動」在家就能做！2週有感小腹消失　手臂、大腿變細

越活越顯老？小心「5個日常習慣」正在悄悄拉垮狀態

越活越顯老？小心「5個日常習慣」正在悄悄拉垮狀態

抹茶其實很強！8大健康好處一次看　但這4類人別多喝

抹茶其實很強！8大健康好處一次看　但這4類人別多喝

Gucci太會選人！《逐玉》CP張凌赫、田曦薇戲外隔空拎情侶同款包 Jennie踩夾腳拖當觀眾很愜意　香奈兒愛包好百搭 虛榮心超強的三大星座！TOP 1對物質享受有高要求　以證明品味與個人價值 安格斯12星座一周運勢4／13-4／19　雙子避免遲到放鳥、射手桃花正旺 這張圖第一眼先看到什麼？看出你什麼時候能走出制約 最容易迴避型戀愛星座Top 3 ！第一名越喜歡越後退　保持距離只怕受傷 香水香味易消散？「4個方法」讓你香氣持續一整天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面