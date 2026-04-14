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BTS成員Jin戴百萬珠寶唱跳　FRED大尺寸鑽鍊高調吸睛

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▲▼BTS,GD 。（圖/翻攝IG）

▲BTS高陽演唱會圓滿落幕，成員Jin（左三）戴著代言的FRED珠寶演出。（圖／翻攝BTS Official X）

記者陳雅韻／台北報導

韓流音樂風潮席捲全球，天團BTS防彈少年團成員們退伍後合體回歸，日前在高陽綜合運動場為全新世巡演唱會「ARIRANG」揭幕，緊接著將造訪全球34座城市、舉行共85場演唱會，是K-pop史上最大規模的巡迴表演。在家鄉首站他們以酷帥造型上陣，黑皮衣與皮褲配上金屬細節與配件，帥氣指數破表，當中Jin更戴著數百萬元的珠寶唱跳，華麗吸睛。

▲▼BTS,GD 。（圖/翻攝IG）

▲BTS Jin 佩戴FRED Force 10 XL鑽石項鍊項鍊上陣。（圖／FRED提供）

Jin是法國珠寶品牌FRED全球品牌大使，此次站上高陽演唱會舞台，他佩戴品牌經典Force 10系列珠寶，此系列作品以航海為設計靈感，藉由繩索與扣環象徵連結、勇氣與自由意志精神，他選戴品牌於今年初發表的高級珠寶作品Force 10 XL 項鍊，放大的扣環輪廓結合細膩密鑲鑽石，展現大氣風格。

▲▼BTS,GD 。（圖/翻攝IG）

▲G-Dragon於科切拉音樂節表演戴著Jacob & Co.為他打造的領巾造型項鍊。（圖／翻攝jacobandco_jewelry IG）

南韓另一天團BIGBANG則於台灣時間13日站上美國Coachella科切拉音樂節舞台，太陽、GD（G-Dragon，權志龍）與大聲3人合體的精彩表演讓全場陷入風瘋狂，時尚指標人物GD連換三套服裝吸睛，當中戴上毛帽、穿上Dries Van Noten 2026春夏系列夾克的造型已相當高調，他還戴上美國珠寶腕錶品牌Jacob & Co.為他打造的獨一無二高級珠寶項鍊「Bandana Royale」，將他招牌的頭巾轉化為一件充滿雕塑感的項鍊，共鑲嵌總重約209.71克拉的白鑽、黃鑽、祖母綠、紅寶石、藍寶石、尖晶石、沙弗萊石與帕拉伊巴碧璽，繽紛設計擄獲他的心。

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關鍵字：

BTS, Jin, FRED, GD, G-Dragon, BIGBANG, Jacob & Co.

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