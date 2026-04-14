膚況不穩可能是臉上蟲作怪　營養師：飲食調整是關鍵

記者曾怡嘉／綜合報導

不少人都有臉頰泛紅、毛孔粗大或痘痘反覆的困擾，其實背後原因可能與「蠕形蟎蟲」有關。雖然這種微小生物本來就存在於皮膚上，但當數量失衡時，就可能影響膚況穩定，營養師高敏敏教你從飲食和生活習慣著手，幫助肌膚回穩。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

蠕形蟎蟲是一種寄生於人體皮膚的微小生物，常見於臉頰、鼻翼與眉心等皮脂分泌較旺盛的區域。多數情況下，它們會與人體維持平衡狀態，不會特別造成困擾。不過，一旦數量過多，可能引發肌膚發炎、泛紅、搔癢，甚至與痘痘或酒糟反覆發作有關，因此關鍵在於「維持穩定」，而非完全清除。

▲優格能幫助腸道提供益生菌來源。（圖／Unsplash，以下同）

肌膚狀態與腸道環境息息相關，日常飲食若能幫助維持腸道菌相平衡，也有助降低發炎機率。營養師高敏敏分享，像是優格、優酪乳、味噌或納豆等發酵食物，能提供益生菌來源；而海帶、菠菜、花椰菜或百香果等富含膳食纖維的食材，則有助促進腸道運作，讓代謝更順暢。

▲咖啡容易刺激神經和血管反應。

相對地，也有一些食物需適量控制，例如辛辣食物容易讓皮膚溫度上升、加重泛紅；含咖啡因飲品與酒精，可能刺激神經與血管反應，使肌膚更敏感；另外，部分食材也可能誘發個人體質的敏感反應，建議依自身狀況調整攝取。





▲定期應換洗棉被與枕套。

除了飲食，日常習慣也會影響皮膚環境。像是定期清潔枕套、毛巾與化妝工具，有助減少蟎蟲滋生機會；保持環境通風乾爽，也能降低悶熱潮濕帶來的影響。在保養上，建議選擇質地相對清爽的產品，避免過度油膩造成負擔，同時也要避免過度清潔，以免破壞皮膚屏障，反而讓肌膚更不穩定。另外，壓力管理同樣不可忽視，當身體長期處於緊繃狀態，也可能讓肌膚敏感度提高。

需要特別留意的是，若臉部長期出現泛紅、發炎或痘痘反覆情形，建議尋求皮膚科醫師評估，而非自行過度處理。蠕形蟎蟲本身並不可怕，重點在於維持皮膚與環境的平衡，從內在飲食到外在習慣同步調整，才能讓膚況逐步回穩。