Gucci馬銜鍊錶全面回歸　竹節錶新尺寸登場

▲Gucci Horsebit馬銜鍊腕錶回歸，搭配拋光不鏽鋼手鍊。（圖／Gucci提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Gucci兩大腕錶經典系列Horsebit馬銜鍊與 Bamboo竹節腕錶全面回歸，均採用更符合現代美學的全新尺寸亮相。1940年以來成為Gucci標誌性符碼的馬銜鍊廣泛應用於手提包、印花與各式配件，此次回歸的馬銜鍊腕錶以27 x 23 毫米錶殼比例登場，當中立體拋光不鏽鋼鍊帶款配有黑或銀色面盤，另外3款皮帶錶則各為深酒紅色系與柔霧粉搭配銀色面盤，以及鍍黃金錶殼搭配黑色錶面與黑色皮革錶帶，顯得優雅貴氣。





▲鍍金版本的Gucci Horsebit馬銜鍊黑色皮革腕錶優雅貴氣。

Bamboo竹節腕錶系列則源自Gucci招牌手提包的竹節握把，全新設計的竹節腕錶採用更輕盈的22 x 17 毫米尺寸，更加貼合手腕，辨識度最高當屬天然竹節錶環配白色面盤款式，另有洗鍊的不鏽鋼手鍊配黑白錶面，以及一款雙色設計的鍍黃金錶殼款。







▲天然竹節搭配白色面盤的Gucci Bamboo錶。





▲Gucci雙色設計Bamboo竹節錶。

Dior 珠寶創意總監 Victoire de Castellane 設計的La D de Dior 腕錶，今年加入變奏款，為腕錶裝飾經典籐格紋（Cannage）圖騰，搭配珍珠母貝面盤與鑽錶圈，宛如一件閃耀珠寶，備有錶徑19毫米與25毫米尺寸，均有不鏽鋼或18K金款式可供選擇。





▲Dior La D de Dior 19毫米珍珠母貝面盤精鋼腕錶。（圖／Dior提供）