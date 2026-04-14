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林志玲合體小S美到發光！穿「少女系」Valentino早春套裝登《小姐不熙娣》

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記者鮑璿安／綜合報導

綜藝《小姐不熙娣》話題一波接一波，不只蔡康永驚喜現身坐鎮，連小S多年來的「宿敵」林志玲也罕見登場，三人同框的「康、熙、玲」世紀合體瞬間點燃全場氣氛，這也是林志玲首次現身《小姐不熙娣》，全為鼓勵復工的小S。兩人久違合體，模樣如當年一般，彷彿一秒穿越回《康熙來了》的黃金年代。造型方面，林志玲一身Valentino早春套裝更是美到發光。

▲▼世紀大合體！「康、熙、玲」睽違10年神同框 。（圖／東森綜合台提供）

▲林志玲這一身造型更是直接美到讓人分心，她選穿Valentino 2026早春系列綠白編織套裝。（圖／東森綜合台提供）

林志玲選穿Valentino 2026早春系列綠白編織套裝，以經典粗花呢結合細緻滾邊設計，短版外套搭配迷你裙剪裁，俐落中帶點優雅甜感。內搭白色襯衫與黑色蝴蝶結細節，讓整體層次更豐富，同時也多了幾分學院風的精緻氣息。修長美腿在短裙襯托下更加吸睛，整體造型在優雅與時髦之間拿捏得剛剛好，完全就是志玲姐姐一貫的高級感範本。

一旁的小S則走一貫率性又帶點俏皮的風格，黑色寬鬆上衣搭配卡其色高腰褲裙，利用腰間綁帶與層次剪裁增加造型感，看似簡單卻藏有細節巧思。俐落短髮加上輕鬆站姿，整體散發出一種「不費力時髦」的自在氛圍，與林志玲的優雅精緻形成有趣對比。

關鍵字：

林志玲, 小S, 康熙來了, 時尚穿搭, 世紀合體

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