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3千朵手工花＋蝴蝶元素太夢幻！LinLi Boutique高訂把精靈仙氣穿上身

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記者鮑璿安 ／綜合報導

林莉婚紗LinLi Boutique 2026春夏高訂系列以「Fée花園精靈」為靈感主軸，將花朵、羽翼與輕盈紗質交織，打造一場宛如仲夏夢境的仙氣伸展台，整體系列圍繞「夢幻經典」與「摩登靜奢」兩大方向，共推出14套高訂禮服，從工藝到輪廓皆展現品牌對浪漫與現代並存的詮釋。

▲▼LinLi Boutique。（圖／品牌提供）

▲LinLi Boutique本季最大亮點之一，在於大量運用立體手工花卉與異材質拼接，讓禮服在視覺與觸感上都更具層次。（圖／品牌提供）

▲▼LinLi Boutique。（圖／品牌提供）

▲▼LinLi Boutique。（圖／品牌提供）

▲▼LinLi Boutique。（圖／品牌提供）

本季最大亮點之一，在於大量運用立體手工花卉與異材質拼接，讓禮服在視覺與觸感上都更具層次；同時融入蝴蝶與精靈羽翼意象，透過飄袖與透紗結構呈現流動感，使整體造型多了一份輕盈靈動。色彩則以柔粉、淡黃、淺藍與清綠為主軸，營造清新又夢幻的春夏氛圍。其中「夢幻經典」系列將工藝推向極致，像是作品「花彩 Petal Glow」以多達3千朵手工立體花組成，透過不同色階紗料層層堆疊，打造細膩的漸層效果，不僅考驗工匠技術，也讓整體視覺更具份量感與藝術性。

▲▼LinLi Boutique。（圖／品牌提供）

▲▼LinLi Boutique。（圖／品牌提供）

設計上也可見高訂輪廓的進化，例如「繁花 Blossom」運用近年流行的低腰（Drop Waist）剪裁，將馬甲位置下移至胯骨，延伸身形比例之餘，也為整體造型注入一種更自由、帶點慵懶的現代氣息。另一亮點則落在「摩登靜奢」系列的多變穿搭概念，透過上下兩段式與可拆解設計，讓一套禮服延伸出多種造型可能。例如「Shadow Bloom」可依不同搭配變化出三種穿法，在維持高訂精緻度的同時，也更貼近現代女性對實穿與風格轉換的需求。

同場加映

法國鞋履包款品牌Roger Vivier以「The Color of Vivier」為靈感揭開2026春夏序幕，為鞋款一一注入春日暖意，像是因Netflix浪漫愛情劇《愛情怎麼翻譯？》中女星高允貞上腳，而掀起話題的Flower Strass 系列依然是矚目焦點，當然本季不只回望品牌經典，更以多款話題鞋履重新定義「日常中的奢華」，從平底到楔形設計，讓女性在不同場合中都能輕鬆駕馭優雅與舒適。

▲▼ 高允貞同款Roger Vivier花鑽鞋爆紅！ 。（圖／品牌提供）

▲▼ 高允貞同款Roger Vivier花鑽鞋爆紅！ 。（圖／品牌提供）

▲本季主打的「花鑽平底羊皮瑪莉珍鞋」，採用細緻柔軟的頂級羊皮打造 。（圖／品牌提供）

▲▼ 高允貞同款Roger Vivier花鑽鞋爆紅！ 。（圖／品牌提供）

▲Flower Strass 系列以水鑽排列出立體花朵造型 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

林莉婚紗, 高訂禮服, 花園精靈, 春夏系列, 摩登靜奢

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