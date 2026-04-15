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時尚女魔頭回歸！梅莉史翠普《穿著Prada的惡魔2》宣傳行程根本時裝週

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時尚女魔頭回歸！《穿著Prada的惡魔2》未上映就贏了，梅莉史翠普多套宣傳造型奢華時髦封頂

▲梅莉史翠普把宣傳行程走成高級時裝週。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

時尚圈真的等很久了—《穿著Prada的惡魔2》還沒上映，話題已經先炸裂。這次回歸的不只是電影本身，而是那個讓無數人又愛又怕的時尚女魔頭「米蘭達」。而傳奇影后梅莉史翠普（Meryl Streep），更是直接把宣傳行程走成高級時裝週，每一套造型都像在說：「20年過去，我還是那個定義風格的人。」

梅莉史翠普戴上CINDY CHAO胸針，氣場直接開到最大

先看上海宣傳站，梅莉史翠普一身深藍緞面風衣洋裝登場，乍看低調，但細節全是重點。腰間黑色綁帶蝴蝶結勾勒出俐落線條，最關鍵的是胸前那枚來自CINDY CHAO的「四季楓葉胸針」。

時尚女魔頭回歸！《穿著Prada的惡魔2》未上映就贏了，梅莉史翠普多套宣傳造型奢華時髦封頂

▲（圖／品牌提供）

這不是普通飾品，是會讓整體造型瞬間升級的那種主角級珠寶。葉脈立體、線條流動，勾勒出生命的張力，就像把一片秋天別在身上；再搭配建築戒指，大顆白鑽與結構感點綴指間，盡顯影后氣度。剛柔並濟的線條，既呼應戲中角色米蘭達俐落果決、不畏挑戰的人格特質，亦映照出梅莉史翠普在戲劇與現實間忠於自我的生命厚度。

時尚女魔頭回歸！《穿著Prada的惡魔2》未上映就贏了，梅莉史翠普多套宣傳造型奢華時髦封頂

▲（圖／品牌提供）

梅莉史翠普穿PRADA紅色西裝現身首爾記者會，直接美到有侵略性

日前在韓國記者會，畫風瞬間轉換。梅莉史翠普換上PRADA紅色西裝式套裝，大V領＋腰間皮帶設計，把身形比例拉到極致。這套的厲害之處在於—明明是西裝，卻帶點性感，明明是強勢紅色、卻不俗氣，整體看起來就是碾壓全場的狀態。

時尚女魔頭回歸！《穿著Prada的惡魔2》未上映就贏了，梅莉史翠普多套宣傳造型奢華時髦封頂

▲（圖／品牌提供）

梅莉史翠普以CELINE極簡黑風格，打造最高級的存在感

來到首爾首映紅毯，她又換了一種語言，這次選擇CELINE 2026夏季系列，全黑造型搭配雕塑感剪裁，展現一貫從容而自信的氣場，為紅毯增添一份沉穩而內斂的力量感。

時尚女魔頭回歸！《穿著Prada的惡魔2》未上映就贏了，梅莉史翠普多套宣傳造型奢華時髦封頂

▲（圖／品牌提供）

寬版輪廓加上單側披袖設計，視覺上流動又有份量；高腰寬版腰封與直線長褲，把比例修到幾乎完美。沒有華麗裝飾，卻讓人移不開視線—因為所有焦點都回到「人」本身。

梅莉史翠普穿上BALENCIAGA禮服拍攝《穿著Prada的惡魔2》電影海報

回到電影《穿著Prada的惡魔2》本體，海報中的她穿上BALENCIAGA特製紅色禮服，誇張領口加上大蓬裙襬，氣勢直接拉到滿格。關鍵在「份量感」—不只是布料多，而是整體輪廓有種壓場效果。站在那裡不用動，就已經是焦點，這也完美延續米蘭達的角色核心：她就是規則本身。

時尚女魔頭回歸！《穿著Prada的惡魔2》未上映就贏了，梅莉史翠普多套宣傳造型奢華時髦封頂

▲《穿著Prada的惡魔2》海報中，梅莉史翠普穿上BALENCIAGA特製紅色禮服。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
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關鍵字：

周刊王, 穿著Prada的惡魔2, 梅莉史翠普

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