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旅行包夢幻清單！RIMOWA硬殼包帶出門會被問爆、文青控必收Montblanc

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旅行包界夢幻清單！RIMOWA精品硬殼包一背太時髦、新色還自帶濾鏡，文青控必收Montblanc精緻感拉滿

▲旅行包界夢幻清單。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

從機場到城市街拍，一顆對的旅行包，不只裝東西，還直接幫你把風格撐起來。這次精選三款「帶出門會被問爆」的旅行包與斜背袋，從硬殼金屬、英倫紳士到文青書寫控，一次幫你打包好看又好用的移動日常。

旅行包推薦：RIMOWA Personal 系列，未來感直接拉滿

RIMOWA Personal系列把品牌最經典的鋁鎂合金硬殼，縮小成可以日常背的斜背袋，辨識度超高，從日常通勤到輕量出行都完美駕馭。這次主打的Titanium鈦金色，低調中帶點奢華光澤，陽光下還會微微變色，根本行走濾鏡。

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▲RIMOWA Personal 系列 Titanium 鈦金色鋁鎂合金斜背袋／55,400元。（圖／品牌提供）

另一款銀色搭配Slate礦岩灰皮革，冷冽金屬中多了一點穩重層次。外型俐落乾淨，但內部可不隨便—多分層設計，手機、卡片、小物通通有位子，再加上可拆式背帶，肩背、手拿都成立，從通勤到短途旅行，一顆就搞定。

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▲RIMOWA Personal 系列 Slate 礦岩灰鋁鎂合金斜背袋／55,400元。（圖／品牌提供）

旅行包推薦：dunhill Alfred公事包、商務菁英感直接開外掛

想走穩重路線，但又不想無聊？dunhill這款Alfred公事包，完全是「紳士界的隱藏王牌」。品牌從馬具工藝起家，這點直接反映在細節上—手工擦色小牛皮的光澤感、馬鞍縫線的立體輪廓，再加上風琴褶設計，讓包型挺而不僵。重點是，它不只是好看，還真的很能裝，文件、筆電到日常用品都能有條理收納。

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▲dunhill Alfred公事包／價格店洽。（圖／品牌提供）

旅行包推薦：Montblanc Writing Traveler手袋、文青＋實用控會淪陷

如果你是那種旅行一定要帶筆記本、隨時記錄靈感的人，那Montblanc這顆包真的很危險。WritingTraveler的概念很浪漫—把「書桌」帶著走。內部收納設計專門為書寫工具打造，筆、筆記本、小皮件都有專屬位置，甚至連腕錶都有收納格，精緻程度直接拉滿。適合搭飛機、逛展覽、甚至咖啡廳辦公，這顆包不是在強調容量，而是在強調生活風格。

旅行包界夢幻清單！RIMOWA精品硬殼包一背太時髦、新色還自帶濾鏡，文青控必收Montblanc精緻感拉滿

▲MONTBLANC Writing Traveler手袋Corteccia墨暈皮革／110,100元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
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關鍵字：

周刊王, RIMOWA, Montblanc, 硬殼包, 旅行包

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