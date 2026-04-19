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受損髮必買護髮清單公開　BTS Jimin聯名鈴蘭髮香太高級

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BTS Jimin 推薦的鈴蘭髮香也太高級了吧？受損髮必買護髮清單公開，這幾款真的能拯救乾枯髮！

▲今年護髮趨勢。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

你是否也曾為了纖細易斷的髮絲感到困擾，或是面對頻繁染燙後的乾枯髮尾束手無策？今年的護髮趨勢不再只追求表面的滑順，而是深入「髮芯結構」進行全面重建。從紅遍全球的歐啦OLAPLEX針對細軟髮推出的輕盈配方，到凱夢將專業結構護髮簡化為居家捷徑，都證明了效率與深度可以兼得。此外，隨著髮香成為展現個人魅力的重要語言，LADOR與Jimin的聯名合作，更將護髮昇華為一種幸福感十足的感官體驗。

OLAPLEX 歐啦 N4F號豐盈強韌洗髮乳

OLAPLEX擴展其全美銷量第一的洗護系列，推出專為細軟髮設計的新品No.4FINE與No.5FINE豐盈強韌洗髮精與護髮素。歐啦N4F號豐盈強韌洗髮乳採用超輕盈質地，並經臨床實證可有效強韌髮絲、修護損傷，同時幫助預防因熱造型、環境壓力及沙龍服務所造成的未來傷害。其溫和潔淨配方可去除髮絲堆積物，卻不帶走必要水分，使細軟髮維持柔順潔淨並呈現持久蓬鬆感。使用後髮絲清新輕盈、獲得保護，並從髮根展現自然支撐力，打造靈動且富有空氣感的髮型表現。

BTS Jimin 推薦的鈴蘭髮香也太高級了吧？受損髮必買護髮清單公開，這幾款真的能拯救乾枯髮！

▲OLAPLEX 歐啦 N4Ｆ號豐盈強韌洗髮乳 250ml／1,300元。（圖／品牌提供）

OLAPLEX 歐啦 N5F 號豐盈強韌護髮素

歐啦N5F號豐盈強韌護髮素則以無負擔的高效配方與洗髮乳相輔相成，能在不壓塌細軟髮的情況下達到保濕、滑順與平滑效果。經臨床實證可強化髮絲纖維，為每一根髮絲注入養分，提升柔軟度、韌性與光澤，同時建立持久的豐盈感、層次感與彈性。當N4F號與N5F號搭配使用時，可帶來更豐盈的感覺、減少斷裂，同時全系列產品皆不含矽靈、不含硫酸鹽，並具備護色效果，溫和守護秀髮健康。

BTS Jimin 推薦的鈴蘭髮香也太高級了吧？受損髮必買護髮清單公開，這幾款真的能拯救乾枯髮！

▲OLAPLEX 歐啦 N5F 號豐盈強韌護髮素 250ml／1,300元。 （圖／品牌提供）

凱夢 DREAM TREND 蜂王乳結構還原護髮系統

台灣原創髮妝品牌凱夢DREAM TREND，2026年全新推出蜂王乳結構還原護髮系統，突破以往的居家護髮框架，導入結構修護Ｘ養分封存雙核心技術，並選用日本大廠研發的天然羽蛋白，從髮芯補強受損結構。這套系統特別適合經常染燙、髮尾乾枯的受損髮質，將原本需耗時約2小時的專業護髮流程，濃縮為短短10分鐘的兩劑式修護步驟，採用獨家系統深入髮芯同步補足關鍵養分，第一劑重建結構，第二劑完整封存養分，並搭配沉穩細緻的花香調，讓居家護髮成為沉浸式體驗。

BTS Jimin 推薦的鈴蘭髮香也太高級了吧？受損髮必買護髮清單公開，這幾款真的能拯救乾枯髮！

▲凱夢 DREAM TREND 蜂王乳結構還原護髮系統 內含蜂王乳結構還原護髮素第一劑200mL第二劑各200ml／1,180元。（圖／品牌提供）

有別於多數僅作用於表層的護髮產品，蜂王乳結構還原護髮系統可深入髮絲結構，透過雙核心濃縮系統，將原本需由設計師分四劑操作的專業結構式護髮，整合為更高效省時的居家新提案。其中，滲透修護＋鏈結重建著重於填補髮芯空洞，而滋潤保濕＋封膜防護則負責穩定外層狀態，使修護效果再升級，從內部結構到外層髮質雙管齊下，實現居家也能輕鬆完成的日常護髮機制。

BTS Jimin 推薦的鈴蘭髮香也太高級了吧？受損髮必買護髮清單公開，這幾款真的能拯救乾枯髮！

▲洗髮後先均勻塗抹第一劑，無需沖洗直接疊加第二劑，搭配輕拍或扭轉髮絲幫助吸收，停留5－10分鐘後沖洗；亦可利用浴室蒸氣加乘修護效果。（圖／品牌提供）

LADOR 微光奇蹟精華油 Angel Muguet 鈴蘭香氣

韓國專業髮品品牌LADOR，正式攜手BTS成員Jimin，推出全新香氛護髮力作微光奇蹟精華油 Angel Muguet 鈴蘭香氣。作為系列第五款香調，Angel Muguet延續沙龍級護髮核心，結合香氣、光澤與情感層次三大維度。輕盈不黏膩的精華油質地，在秋冬乾燥或日常吹整情境中，皆能有效撫平毛躁、提升髮絲保濕度，並打造自然透亮的天使光澤，讓每一次護髮都成為細膩且具有儀式感的生活片刻。

BTS Jimin 推薦的鈴蘭髮香也太高級了吧？受損髮必買護髮清單公開，這幾款真的能拯救乾枯髮！

▲LADOR 微光奇蹟精華油 Angel Muguet 鈴蘭香氣／680元。（圖／品牌提供）

鈴蘭象徵純淨與幸福，LADOR透過這份意象，攜手Jimin打造出一款具備溫柔氣息與記憶點的香氛護髮精油。其細緻柔和的香氣層次，不僅包覆髮絲，更在日常之中留下屬於個人的記憶髮香。Jimin在形象影片中傳遞「當鈴蘭花香出現時，幸福便會到來」，隨著香氛成為個人風格的重要語言，髮香也不再只是附屬，而是被精緻化、被感知、被記住的存在。

BTS Jimin 推薦的鈴蘭髮香也太高級了吧？受損髮必買護髮清單公開，這幾款真的能拯救乾枯髮！

▲隨著香氛成為個人風格的重要語言，髮香也不再只是附屬，而是被精緻化、被感知、被記住的存在。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
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準時下班、午休睡覺會被念！「10大職場被白眼行為」　00後看完超委屈
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關鍵字：

周刊王, BTS Jimin, 髮香, 護髮

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