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Jennie代言Ray-Ban！同款「Daddy-O」墨鏡曝光　未來感造型掀話題

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記者曾怡嘉／綜合報導

Jennie再度擴展時尚版圖，正式成為Ray-Ban全球品牌代言人。從音樂舞台到時尚領域，她一向以鮮明風格與個人態度引領潮流，這次攜手經典眼鏡品牌，不只展現標誌性的時尚張力，也重新詮釋「自我表達」的現代樣貌。

▲▼墨鏡。（圖／品牌提供）

▲Jenny氣場全開接下雷朋全球代言人。

Ray-Ban雷朋正式宣布Jennie擔任全球品牌代言人，作為具備全球影響力的文化偶像，她以鮮明風格與個人態度，呼應品牌強調的自我表達精神。Jennie也分享：「我很開心能夠與雷朋合作——從一開始就感覺非常自然。對我而言，自信並不張揚，而是來自對自己的舒適感，以及以一種內斂的方式表達真我。」

▲▼墨鏡。（圖／品牌提供）

▲▼墨鏡。（圖／品牌提供）

▲Ray-Ban Daddy-O，5,500元。

本次同步釋出的全球形象大片，以極簡構圖搭配深紅色點綴，呼應Jennie的藝名「Jennie Ruby Jane」，在經典與前衛之間取得平衡。其中她配戴的「Daddy-O」款式，以包覆感輪廓結合圓角矩形鏡片，融合運動感與復古元素，成為日常造型中的亮點單品。

▲▼墨鏡。（圖／品牌提供）

OWNDAYS早先也攜手木村拓哉推出全新形象，主打被稱為「大人的黑框」的「BACK in BLACK」系列。新款分別搭配「煙青綠」與「冰河灰」染色鏡片，在低調中增添層次感，展現洗鍊且具現代感的造型。木村拓哉也提到，鏡框與鏡片的多樣搭配讓整體風格更有變化，「會讓人思考不同場合該如何搭配」，也讓配戴眼鏡成為日常造型的一部分。

關鍵字：

Jennie, Ray-Ban, 時尚, 代言人, 木村拓哉

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