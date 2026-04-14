吳姍儒談私密保養3年心得　喊話：照顧好自己最重要

▲吳姍儒笑認自己最近有瘦一點。（圖／攝影劉耿豪攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

Sandy吳姍儒今（14日）出席私密處保養代言活動，邁入代言第三年她坦言，隨著觀念普及，女性之間談論私密保養早已不再尷尬，她也分享自身保養習慣與生活體悟，最近也學著「照顧好自己」，讓自己不要太辛苦。

▲吳姍儒代言邁入第3年，堪稱品牌推廣大使。

一身白色清新褲裝現身的Sandy現身代言活動，談到長期擔任代言的轉變，Sandy表示：「好處是常拿產品當作帶給姊妹的伴手禮，大家也不會避諱私密處保養。」她也提到，台灣氣候悶熱，天氣一熱，自己身體會不太舒服，尤其長時間久坐或久站，更容易產生悶熱感，因此自己都會攜帶私密處噴霧，噴一下不僅能感到清爽舒適，同時能趕走壞菌和異味。

▲私密處保養早已成為生活一部分。

她也提及，私密處保養並非只追求表面的亮白或氣味掩蓋，在清潔選擇上，尤其推薦護理油，以油養膚概念，不擔心過分清潔和乾澀，針對容易因摩擦或除毛導致暗沉的部位，如手肘、膝蓋、腋下與比基尼線，她也分享可延伸使用亮采型保養品，讓整體膚況更均勻透亮，融入日常保養節奏。

除了保養，Sandy也談到生活近況，她笑稱自己都在忙著帶小孩，坦言兩胎育兒負擔不小，雖然陪伴孩子的時間讓她感到滿足，但是其實很累」，因此更意識到自我照顧的重要。她喊話：不管任何年紀，都要把自己照顧好，像是會為自己買一盒好水果，只留給自己吃，都是她實踐「不讓自己太辛苦」的方式。