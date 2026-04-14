fb ig video search mobile ETtoday

Lisa當音樂節最辣觀眾　透視裝大膽秀蜜桃臀

>

▲▼ Lia 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa站上DJ台時穿澳洲品牌HAELO蕾絲透視裝配皮衣，轉過身蜜桃臀若隱若現。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國音樂盛事Coachella科切拉音樂節首波表演已落幕，南韓女子天團BLACKPINK除了Jisoo缺席，其他3位成員都以觀眾身份到場欣賞精彩演出，當中Lisa不改大膽穿搭風格，穿著澳洲設計師Dion Lee創立的時尚品牌HAELO蕾絲透視裝搭配皮衣登上DJ台，與觀眾們一起搖擺同歡，轉過身大秀蜜桃臀，相當火辣。

▲▼ Lia 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa現身科切拉音樂節時的第一套服裝為HAELO白色鉤織迷你裙裝。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa於今年科切拉音樂節曝光的首套造型，即選穿HAELO的設計，她身穿白色鉤織上衣與迷你裙，裡面的黑色比基尼若隱若現，再配上灰色長靴與Chrome Hearts粉紅色包，甜美又性感。

▲▼ Lia 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa出席南韓醫美保養品牌Medicube活動穿倫敦品牌KNWLS裙裝配Steve Madden鞋與寶格麗Serpenti珠寶 。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

儘管參加音樂節可以放鬆一下，行程滿檔的Lisa仍然穿插工作，出席南韓醫美保養品牌Medicube活動，當天她收起性感模樣，選擇倫敦品牌KNWLS裙裝配Steve Madden鞋與寶格麗（BVLGARI）Serpenti珠寶，改以青春俏麗裝扮取勝。
 

►Jennie踩夾腳拖當觀眾很愜意　香奈兒愛包好百搭

►BTS成員Jin戴百萬珠寶唱跳　FRED大尺寸鑽鍊高調吸睛

關鍵字：

Lisa, BLACKPINK

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

BTS成員Jin戴百萬珠寶唱跳　FRED大尺寸鑽鍊高調吸睛

BTS成員Jin戴百萬珠寶唱跳　FRED大尺寸鑽鍊高調吸睛

BTS成員Jin戴百萬珠寶唱跳　FRED大尺寸鑽鍊高調吸睛

BTS成員Jin戴百萬珠寶唱跳　FRED大尺寸鑽鍊高調吸睛

潤娥清新模樣迷人　混搭葫蘆珠寶氣質滿點

潤娥清新模樣迷人　混搭葫蘆珠寶氣質滿點

安海瑟薇雕塑感禮服上身　透膚布料微性感 Jennie踩夾腳拖當觀眾很愜意　香奈兒愛包好百搭 黃金串珠正夯　點睛品開展秀三麗鷗聯名款 摩納哥王妃穿10萬瀟灑套裝　當網球場邊優雅觀眾 凱蒂佩芮黏杜魯道音樂節放閃　香奈兒錶配白T造型輕鬆時尚 「梅姨」別楓葉胸針閃耀上海　安海瑟薇變身甜美公主打片 大谷翔平比「噓」手勢好幽默　升格當Seiko全球代言人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面