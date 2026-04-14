Lisa當音樂節最辣觀眾　透視裝大膽秀蜜桃臀

▲Lisa站上DJ台時穿澳洲品牌HAELO蕾絲透視裝配皮衣，轉過身蜜桃臀若隱若現。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國音樂盛事Coachella科切拉音樂節首波表演已落幕，南韓女子天團BLACKPINK除了Jisoo缺席，其他3位成員都以觀眾身份到場欣賞精彩演出，當中Lisa不改大膽穿搭風格，穿著澳洲設計師Dion Lee創立的時尚品牌HAELO蕾絲透視裝搭配皮衣登上DJ台，與觀眾們一起搖擺同歡，轉過身大秀蜜桃臀，相當火辣。





▲Lisa現身科切拉音樂節時的第一套服裝為HAELO白色鉤織迷你裙裝。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa於今年科切拉音樂節曝光的首套造型，即選穿HAELO的設計，她身穿白色鉤織上衣與迷你裙，裡面的黑色比基尼若隱若現，再配上灰色長靴與Chrome Hearts粉紅色包，甜美又性感。





▲Lisa出席南韓醫美保養品牌Medicube活動穿倫敦品牌KNWLS裙裝配Steve Madden鞋與寶格麗Serpenti珠寶 。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

儘管參加音樂節可以放鬆一下，行程滿檔的Lisa仍然穿插工作，出席南韓醫美保養品牌Medicube活動，當天她收起性感模樣，選擇倫敦品牌KNWLS裙裝配Steve Madden鞋與寶格麗（BVLGARI）Serpenti珠寶，改以青春俏麗裝扮取勝。

