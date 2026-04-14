壓力肥有解！中醫師：疏肝養神助改善　情緒調節是關鍵

▲壓力型肥胖脂肪常堆積於腹部。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

研究指出，大約有4成的民眾都有因壓力大而有難入睡的問題，而睡不好除了會導致白天疲勞外，更有可能會導致荷爾蒙失調、代謝速度變慢、胰島素阻抗等問題，進而引發肥胖，針對這種壓力型肥胖，聽聽中醫師教你如何改善。

▲林巧薇中醫師認為壓力肥是身體連鎖反應，也是現代人通病。

京都堂中醫林巧薇中醫師表示，當大腦感受到壓力時，腎上腺會分泌出壓力荷爾蒙，也就是「皮質醇」，正常皮質醇在早晨時分泌量會到達高峰，並在夜晚降到低點，同時生長激素及褪黑激素會分泌幫助入睡，若皮質醇分泌異常，便會影響到睡眠品質、代謝、精神，也會增加罹患慢性病的風險。

短期的壓力雖不會對健康造成太大的影響，但若長期壓力過大，皮質醇長時間處於高水平的情況，會進一步影響到瘦體素的分泌，也會提升飢餓感以及促進胰島素阻抗的問題，對於高熱量、高碳水化合物的渴望，同時脂肪也會容易堆積在腹部，而皮質醇也會促進肌肉分解，降低肌肉量；壓力也會影響甲狀腺功能，造成基礎代謝率下降，使代謝速度變得更加緩慢。

中醫師表示，像這種壓力型肥胖，中醫歸類為肝鬱氣滯型，中醫認為肝掌管情緒，當感受到壓力時，肝氣便會運行不暢，這類型的人多半工作、生活壓力大，在治療時會使用加味逍遙散、香附、紅景天、人參等藥材幫助降低壓力，疏肝養神；參苓白朮散、溫膽湯等可以改善代謝；右歸丸、肉桂等可以補腎助陽、提升基礎代謝。

▲做瑜珈伸展或是曬太陽都有助於減緩壓力。

另外日常多飲用花草茶，如菊花、薄荷等藥材來安神減壓，並多攝取富含Omega-3、鎂、B群等營養品幫助穩定神經系統與內分泌，以及綠色蔬果來幫助肝臟代謝、護肝，另外也可以嘗試冥想、瑜珈等方式來減壓，多曬太陽來刺激身體分泌褪黑激素、血清素等荷爾蒙，幫助提升夜晚的睡眠品質。

▲壓力大就會更想吃甜食來紓壓。

中醫師也提醒，這一類型的人減重的難題主要來自情緒的調節，不少人會透過吃甜食來紓壓，但甜食會容易造成血糖波動過大，讓情緒更不穩定，同時造成脂肪堆積。建議要找到自己紓壓的方式，若情緒問題已經影響到日常生活了，也記得到身心科求助，透過專業諮詢找到壓力來源，緩解情緒。