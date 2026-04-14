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人生沒有後悔藥！做決定前想清這5件事，少走彎路

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▲▼人生沒有後悔藥！做決定前想清這5件事 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲5個技巧教你做出不容易後悔的決定。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

人生每個選擇都無法重來，與其追求「一次就選對」，不如建立一套不容易後悔的判斷方式。當你開始理解自己、看清風險，決定自然會更穩定。

#後悔，往往不是選錯，而是沒想清楚

很多人以為後悔是因為選錯，但其實更常見的是「當下沒有想清楚」。可能是急著做決定，或是用別人的標準衡量自己，等到真正走進那個選擇，才發現不適合，後悔也就隨之而來。

▲▼人生沒有後悔藥！做決定前想清這5件事 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#把問題拉回自己，而不是外在條件

在做選擇時，比起哪個選項「看起來比較好」，更重要的是「哪個比較適合你現在的狀態」。包含時間、精力、經濟能力，甚至當下的心理狀態，都會影響選擇的結果。忽略這些，很容易做出事後不滿意的決定。

#想清楚最壞的情況，反而更安心

與其一直想「會不會很好」，不如先問自己「最差會怎樣」。當你能接受最壞結果，這個選擇通常就不那麼可怕；但如果連想像都無法承受，那可能代表現在還不是最適合的時機。

▲▼人生沒有後悔藥！做決定前想清這5件事 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#不用一次決定全部，先走一小步

很多壓力來自「一次要選對」。但其實，多數選擇都可以拆解，例如先嘗試、先短期投入，再慢慢調整方向。這樣不僅風險較低，也讓你有空間修正，而不是被一個決定綁住。

#做了選擇，就不要一直回頭看

決定之後，最容易讓人後悔的，其實是反覆比較「如果當初選另一條路」。但這種想法只會消耗情緒，無法改變結果。與其回頭，不如把心力放在讓現在的選擇變得更好。

關鍵字：

人生選擇, 後悔, 決策技巧, 風險管理, 自我認知

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