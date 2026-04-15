TWICE Momo甜美風＋工裝靴超反差！Miu Miu「仿舊Foule鞋」直接成本季焦點

記者鮑璿安／綜合報導

Miu Miu 2026春夏全新Foule鞋履系列正式登場，從工裝風格出發，結合仿舊皮革與結構設計，打造出兼具個性與時髦感的鞋款輪廓。此次更找來TWICE Momo、(G)I-DLE MINNIE與TXT然竣親自演繹，透過不同風格穿搭，將鞋履的多面向魅力完整放大。





▲TWICE Momo、(G)I-DLE MINNIE親自演繹Foule系列棕色皮革靴款。（圖／品牌提供）



Momo以一身帶點甜美氛圍的短洋裝亮相，搭配Foule系列棕色皮革靴款，柔和造型中加入粗獷元素，形成強烈反差。靴身以寬鬆輪廓與自然皺褶呈現隨性感，搭配厚實鞋底與圓潤鞋頭，不只修飾腿型比例，也讓整體造型更有份量感，輕鬆平衡甜美與率性的界線。





▲然竣則以全套丹寧造型搭配Foule系列鞋款 。（圖／品牌提供）

而另一亮點則是系列中的穆勒鞋設計，以開放式輪廓結合皮帶與金屬扣環細節，將機能語彙轉化為時尚語言。壓紋皮革與內裡處理提升質感與穿著舒適度，在視覺與實用之間取得平衡，成為日常穿搭中最具態度的存在。然竣則以全套丹寧造型搭配Foule系列鞋款，強化整體復古與街頭氛圍，透過仿舊皮革質地與自然紋理細節，讓鞋款在簡約穿搭中依舊具備高度辨識度。

同場加映

▲ISSEY MIYAKE 與 Camper 再度攜手推出Karst Finch。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE 與 Camper 再度攜手推出Karst Finch，把設計語言帶進更具實驗感的日常鞋款。靈感來自雀鳥羽毛，轉化為色彩與結構兼具的針織鞋面，視覺與機能同時成立。鞋型以近似瑪莉珍的開口設計呈現，讓穿脫更直覺，也讓造型多了一點輕巧變化。腳感部分則透過ReXarge超臨界發泡中底提供緩震支撐，搭配Vibram外底強化抓地與穩定性。整體輪廓延續Karst鞋底靈感，帶出自然地形般的立體層次。