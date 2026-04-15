fb ig video search mobile ETtoday

TWICE Momo甜美風＋工裝靴超反差！Miu Miu「仿舊Foule鞋」直接成本季焦點

>

記者鮑璿安／綜合報導

Miu Miu 2026春夏全新Foule鞋履系列正式登場，從工裝風格出發，結合仿舊皮革與結構設計，打造出兼具個性與時髦感的鞋款輪廓。此次更找來TWICE Momo、(G)I-DLE MINNIE與TXT然竣親自演繹，透過不同風格穿搭，將鞋履的多面向魅力完整放大。

▲▼miumiu 。（圖／品牌提供）

▲▼miumiu 。（圖／品牌提供）

▲TWICE Momo、(G)I-DLE MINNIE親自演繹Foule系列棕色皮革靴款。（圖／品牌提供）

Momo以一身帶點甜美氛圍的短洋裝亮相，搭配Foule系列棕色皮革靴款，柔和造型中加入粗獷元素，形成強烈反差。靴身以寬鬆輪廓與自然皺褶呈現隨性感，搭配厚實鞋底與圓潤鞋頭，不只修飾腿型比例，也讓整體造型更有份量感，輕鬆平衡甜美與率性的界線。

▲▼miumiu 。（圖／品牌提供）

▲然竣則以全套丹寧造型搭配Foule系列鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼miumiu 。（圖／品牌提供）

▲▼miumiu 。（圖／品牌提供）

而另一亮點則是系列中的穆勒鞋設計，以開放式輪廓結合皮帶與金屬扣環細節，將機能語彙轉化為時尚語言。壓紋皮革與內裡處理提升質感與穿著舒適度，在視覺與實用之間取得平衡，成為日常穿搭中最具態度的存在。然竣則以全套丹寧造型搭配Foule系列鞋款，強化整體復古與街頭氛圍，透過仿舊皮革質地與自然紋理細節，讓鞋款在簡約穿搭中依舊具備高度辨識度。

同場加映

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE 與 Camper 再度攜手推出Karst Finch。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE 與 Camper 再度攜手推出Karst Finch，把設計語言帶進更具實驗感的日常鞋款。靈感來自雀鳥羽毛，轉化為色彩與結構兼具的針織鞋面，視覺與機能同時成立。鞋型以近似瑪莉珍的開口設計呈現，讓穿脫更直覺，也讓造型多了一點輕巧變化。腳感部分則透過ReXarge超臨界發泡中底提供緩震支撐，搭配Vibram外底強化抓地與穩定性。整體輪廓延續Karst鞋底靈感，帶出自然地形般的立體層次。

關鍵字：

MiuMiu, 春夏鞋款, TWICEMOMO, (G)I-DLEMINNIE, 工裝風

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

表面隨和「其實超難搞」星座Top 3 ！第一名眉角多　熟了才發現不好惹

表面隨和「其實超難搞」星座Top 3 ！第一名眉角多　熟了才發現不好惹

人生沒有後悔藥！做決定前想清這5件事，少走彎路

人生沒有後悔藥！做決定前想清這5件事，少走彎路

韓國教練「瘦全身運動」在家就能做！2週有感小腹消失　手臂、大腿變細

韓國教練「瘦全身運動」在家就能做！2週有感小腹消失　手臂、大腿變細

Lisa當音樂節最辣觀眾　透視裝大膽秀蜜桃臀 壓力肥有解！中醫師：疏肝養神助改善　情緒調節是關鍵 韓系馬尾這樣綁！馬尾蓬鬆顯髮量、牢固不扁塌　最後半圈是重點 最容易迴避型戀愛星座Top 3 ！第一名越喜歡越後退　保持距離只怕受傷 吳姍儒談私密保養3年心得　喊話：照顧好自己最重要 虛榮心超強的三大星座！TOP 1對物質享受有高要求　以證明品味與個人價值 林志玲合體小S美到發光！穿「少女系」Valentino早春套裝登《小姐不熙娣》

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面