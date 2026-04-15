舒淇把水晶鞋穿進現實！Christian Louboutin夢幻紅底進化　平底款也絕美

記者鮑璿安／綜合報導

舒淇一向是時髦範本，而她最近上腳Christian Louboutin高跟鞋，閃耀卻不張揚的細節，搭配上一身黑白極簡造型，可說是美出新高度！在率性與柔美之間拿捏得剛剛好，以下就解析這雙完美的水鑽高跟鞋亮點。

▲舒淇所演繹的，是品牌全新Miss Z Degrastrass Perla系列 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

舒淇所演繹的，是品牌全新Miss Z Degrastrass Perla系列，將童話般的水晶鞋轉化為更貼近現代女性的時尚語彙。鞋身以黑色透明網布為基底，帶出若隱若現的透膚效果，細緻包覆腳背線條，同時以納帕小羊皮勾勒輪廓，讓整體更顯俐落。最吸睛的細節則落在鞋面鋪陳的水晶與珍珠裝飾，從鞋頭一路延伸至側邊與鞋跟，形成自然漸層的光澤變化。隨著步伐移動，閃石在光影間流動，低調卻極具存在感，像是把巴黎夜晚的燈火直接穿在腳上。

鞋型則延續Christian Louboutin一貫的修長比例，搭配100mm細高跟設計，拉長腿部線條，也同步推出平底鞋款，內部柔軟鞋墊也兼顧穿著舒適度。而經典「紅底鞋」則透過創新塗層技術呈現更持久的亮澤，在每一個轉身與步伐之間悄悄釋放品牌識別。

同場加映

法國鞋履包款品牌Roger Vivier以「The Color of Vivier」為靈感揭開2026春夏序幕，為鞋款一一注入春日暖意，像是因Netflix浪漫愛情劇《愛情怎麼翻譯？》中女星高允貞上腳，而掀起話題的Flower Strass 系列依然是矚目焦點，當然本季不只回望品牌經典，更以多款話題鞋履重新定義「日常中的奢華」，從平底到楔形設計，讓女性在不同場合中都能輕鬆駕馭優雅與舒適。





▲本季主打的「花鑽平底羊皮瑪莉珍鞋」，採用細緻柔軟的頂級羊皮打造 。（圖／品牌提供）





▲Flower Strass 系列以水鑽排列出立體花朵造型 。（圖／品牌提供）