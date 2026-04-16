「想你卻不主動」星座Top 3！第一名愛面子　嘴上沒說其實很在意





▲「想你卻不主動」的星座。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者鮑璿安／綜合報導

有些人明明很在意，卻偏偏不說；明明很想你，卻就是不願意先主動聯絡。這種帶點「傲嬌」的個性，在感情裡特別讓人又氣又無奈。《ET Fashion》整理出3個「想你卻不主動」的星座，他們不是不在乎，而是太在意面子、情緒與自我節奏，才會把喜歡藏得這麼深。

Top 3：摩羯座

摩羯座的傲嬌，來自於過度理性。他們習慣先衡量關係的穩定度與未來可能性，在還沒確定對方心意之前，很少主動跨出那一步。即使心裡早已想念，也會選擇用忙碌或冷靜來掩飾情緒。對他們來說，主動不只是表達情感，更像是一種風險，因此寧可等對方靠近。

Top 2：獅子座

獅子座的「不主動」，其實是自尊心在作祟。他們在感情裡渴望被重視與偏愛，一旦覺得自己不是對方的唯一，或沒有被足夠在意，就會立刻收起熱情。即使再想念，也不願意先低頭，寧可用沉默測試對方的在乎程度。這種外冷內熱的反差，正是獅子最典型的傲嬌模式。

Top 1：天蠍座

天蠍座可以說是傲嬌界的代表。他們情感濃烈、佔有慾強，但同時又極度保護自己，不輕易示弱。當想念一個人時，反而會刻意保持距離，觀察對方是否同樣在意。越喜歡，越不主動，是天蠍的情感邏輯，他們寧願讓對方猜，也不願輕易曝光自己的真心。