順應節氣養生指南：6月適合吃絲瓜　簡單調味鮮甜消暑

文／柯永輝 圖／任性出版

絲瓜：鮮嫩可食，老熟亦有大用──夏至（6月21日前後）

夏至，標誌著炎熱盛夏的來臨。至者，極也，有幾個「之最」：據說，它和冬至是最早被古人確立的節氣，開啟了創制24節氣的遠大工程；此外，夏至也是北半球白畫最長的一天，太陽直射北回歸線，輻射也最強。此後，白晝漸短，黑夜逐漸拉長，光陰從極盛轉向內歛。

不過，夏至並非最熱之時，到了接下來的小暑、大暑，氣溫才會衝上最高點。位處亞熱帶的臺灣，此時葉菜類漸少，當令的除了竹筍之外，其餘多是瓜果類，如冬瓜、苦瓜、瓠瓜等，其中尤以絲瓜最得我心，是夏日消暑的絕佳菜餚。

絲瓜，臺語稱為「菜瓜」（tshài-kue），明確點出它最接近人間煙火的蔬菜本質。兒時，阿嬤在菜園一隅用乾竹架起小棚，陽光細雨中，絲瓜藤交錯蔓延，接著綻出黃花，那模樣，如我國中樂隊吹奏的黃銅小喇叭，在號音中，絲瓜爭相掛枝，結實纍纍，瓜瓞綿綿。

不栽花而種瓜，阿嬤們的自強與踏實

「籬邊巷口不栽花，惟見春風種菜瓜。且喜一般兒女子，也能結網為生涯。」晚清臺南詩人王大俊（1886～1942年）的詩句，寫盡了臺灣早期阿嬤們的生活。她們「地盡其利」，利用籬笆邊、巷口等閒置空地種起可食的絲瓜。

「結網為生涯」更有雙重意義，一是指絲瓜內部如網，二是歌詠女性想方設法貼補生計的勤勞與自強。不追求虛華的花，只種可食用的瓜，便是那一代臺灣女性樸實、安穩、腳踏實地的生活哲學。

絲瓜原產於印度及東南亞地區，約在唐、宋時期經由中南半島進入中國南方，南宋花譜類著作《全芳備祖》記載：「絲瓜，一名天羅絮……結實如瓜狀，內結成網。」天羅絮，多美的名字，如天降羅網，蒐集雨露陽光。宋代詩人杜北山寫「數日雨晴秋草長，絲瓜沿上瓦牆生」，那沿牆而上的一抹綠意，見證了它如何從異鄉客成為舊相識，宋人真是深諳絲瓜之用與美。

從蠻瓜到菜瓜，移民他鄉變故鄉

絲瓜的命名很有趣，「絲」指的是其完全成熟後瓜瓤呈網狀纖維，纖維如絲，「瓜」則取其為藤蔓植物的果實似瓜，但其實，它是葫蘆科絲瓜屬，與一般可生食的瓜類不同，只能熟食。明代李時珍在《本草綱目》中，記載它「始自南方來，古曰蠻瓜」。

而臺灣的絲瓜，主要在明末隨著移民從閩、粵引進，因為容易種植且味道鮮甜，迅速流行。然而，「蠻瓜」一詞刺痛了移民敏感的心，不願承受身居蠻荒地之名，以其實用性改稱菜瓜，這個最樸素、最親切的稱呼，也表徵了將他鄉作故鄉的決心。雲林、南投、嘉義等地，至今仍留有菜瓜寮、菜瓜坪、菜瓜坑等地名，像時間的暗號，深印土地。

絲瓜依外觀分為兩類。一種是市場常見的圓筒狀絲瓜，口感柔潤；另一個是有稜角的澎湖菜瓜（角瓜），質脆，因其有十個稜角，臺語稱作十捻，與「雜唸」諧音（按：兩者臺語皆為tsa̍p-liām），因此有了「澎湖菜瓜──十捻」的歇後語，比喻愛碎碎念的人。想來人間情味，盡在此諧趣之間。

絲瓜哲學，清淡與純粹

絲瓜的烹飪哲學，貴在清淡與純粹，最忌過多、過重的醬料調味，以免破壞其天生麗質。

家常菜中，我最愛絲瓜麵線，或許說，更懷念久未嘗到的絲瓜豆簽，起鍋前再加點蛋酥同燴，簡直是臺味一絕。瓜綠、蛋黃，如中國作家胡竹峰形容：「儼然夕陽山外山，夕陽是雞蛋，山外山是絲瓜片。」不過，胡竹峰沒體會到的是，那穿梭其間的麵線（豆簽），是隱沒的天際線，主導著口感的浮沉。

絲瓜炒蛤蜊則是雙鮮合壁的絕配。蛤蜊的鮮與絲瓜的甘，相互烘托，煮湯、煮麵或煮粥皆宜。

▲生長在棚架上的絲瓜。

此外， 絲瓜老熟也有一番大用。高纖維的瓜絡，枯萎晒乾即成「絲瓜絡」，用來洗滌餐具，甚至洗臉擦澡，都很適合，即使有現代化纖製品取而代之，仍通稱「菜瓜布」。宋代詩人趙梅隱〈詠絲瓜〉一詩為證：「黃花褪束綠身長，百（一作白）結絲包困曉霜。虛瘦得來成一捻，剛偎人面染脂香。」尤其菜瓜內部的纖維呈立體結構，能讓空氣流通，較易乾燥，比其他清潔用品更不易發霉。

南宋陸游在《老學庵筆記》中則說「絲瓜滌硯磨洗，余漬皆盡，而不損硯」，用絲瓜洗硯臺，可將殘墨完全洗淨，又不損傷硯臺，更顯文人風雅。

絲瓜的另一大用是絲瓜水，從老熟植株的頭部收取瓜藤中的汁液，是臺灣民間的美容聖品，除了清潔皮膚，更能常保臉皮「水噹噹」（按：形容非常漂亮，臺語正字寫作「媠噹噹」〔suí-tang-tang〕）。彰化有業者從妻子嫁妝中的絲瓜水得到靈感，將其發展為在地保養商品，成立臺灣在地品牌「廣源良」，除了開設觀光工廠推廣之外，更準備進軍全亞洲。

▲絲瓜的烹飪哲學，最忌過多、過重的醬料調味，清淡的絲瓜小卷、絲瓜干貝能吃出它原本的甘甜味。

枯藤與綠籬，絲瓜的人間風景

絲瓜親民，讓它成為不少文人畫的主角。畫家齊白石常把絲瓜與蜻蜓、蚱蜢、蜜蜂等一起入畫，表達田園生活的趣味與嚮往。

「枯藤、老樹、昏鴉」，元代馬致遠的〈天淨沙．秋思〉傳誦多年，悲秋是古今文青的情懷。中國作家畢亮認為枯藤即是乾枯的絲瓜藤，因為下一句「小橋流水人家」之處，最適合種國民蔬菜──絲瓜。

談絲瓜其實不必如此悲苦，臺灣詩人王少濤（1883～1948年）的詩句：「紫茄海菜酒黃雞，對酌晴窗日欲西。綠滿後庭風習習，絲瓜青挂竹籬低。」紫茄、海菜、黃雞、美酒、西窗、庭風，與青綠絲瓜、低矮竹籬，構建出閒適又充滿生命力的田園景象，令人心嚮往之。

災區菜瓜，一個宇宙裡的兩個世界

然而，絲瓜也不總是田園牧歌。2009年的莫拉克風災，造成臺灣中南部慘重災情，詩人林沉默以深閨裡的千金小姐比喻災區的一條美麗絲瓜，寫下臺語詩〈災區菜瓜〉：

風無搧過、雨無潑過，

土石流也無共嚇驚過。

這條菜瓜面肉標致，

溫純純、幼咪咪，

若像春閨後院的千金女。

──伊佮受苦受難，

折枝爛葉的風颱菜無仝（kāng，相同），

一點點仔攏無受損害，

宛然是二个世界。

風颱菜（受苦者）與千金女（無損的菜瓜），在同一個宇宙裡卻分隔成兩個世界。絲瓜，在此成為災難不公與社會階級差異的象徵。林沉默親見災民在滿身泥濘中，圍觀一條美麗的絲瓜，他說：「這條嬌貴的瓜，擺在災區菜攤上，是那麼的荒誕與可怕。」

思掛之間，極盛後的禪意

「人若衰，種匏仔生菜瓜」，這句臺灣俗諺總讓我沉思，是命運弄人，還是意外之喜？或許取決於你如何看待生命中的錯位。

絲瓜，諧音也有思念、掛念之意。「思」的是恬淡生活，悠然見南山，歸去來兮，「掛」的是白日依山盡，床前明月依舊，歲月靜好。我們掛念的，終究是那些簡單不易得的平靜時光。

夏至過後，白日漸短，絲瓜棚下光影斑駁，新開的黃花依然向著天空吹奏。印度詩人泰戈爾說「生如夏花之絢爛，死如秋葉之靜美」，或許是最深的禪意，在必然的消長中，學會安住在每一個當下，像絲瓜藤安靜的攀緣、開花、結果，最後在秋風中化作一縷清絡，依然有用，依然美麗。

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作者：柯永輝

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出版社：任性出版

