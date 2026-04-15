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最潮PRADA春市集「柔粉腮紅」先亮相！限量編織托特包拿法公開

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PRADA,LADOR,Jimin,香水,快閃店,髮品,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

PRADA,LADOR,Jimin,香水,快閃店,髮品,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

精品美妝PRADA從16日到19日於新光三越信義新天地A11舉辦春市集活動，現場不僅陳列品牌熱賣全品項，更率先提供輕霧暈染腮紅全系列可以試妝玩色，重點是這次還有PRADA為活動專門設計的編織包，只要消費滿12000元就可以擁有，夏天拿出門時尚又好裝。

PRADA,LADOR,Jimin,香水,快閃店,髮品,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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PRADA,LADOR,Jimin,香水,快閃店,髮品,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

將品牌標誌性黃色融合2014秋冬時裝秀上的幾何半圓型圖案，PRADA將快閃店打造成超可愛的春市集，更搶先亮相20日才會正式販售的輕霧暈染腮紅，霜狀質地一抹就超級顯色，推開之後會呈現出半霧面的妝感，完全不用擔心黏膩，蘊含了覆盆子精華與維他命E養護成分，超好暈染完全不卡色，粉紅色三角形盒身更是超粉嫩，不管是疊擦或是單色，眼影、唇彩與頰彩都可以一盤搞定。

PRADA,LADOR,Jimin,香水,快閃店,髮品,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

PRADA,LADOR,Jimin,香水,快閃店,髮品,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

春市集除了試妝也有吃有拿，只要線上預約就能拿限定貼紙，每日活動前100名拿針管香水1.2ml，消費滿4000元可以獲得顛覆綠經典潤唇膏精巧版，滿12000元可以選擇春境時尚編織包或是解構粉托特包＋唯我莫測喚花香境隨身香氛禮盒，參加一對一試妝就能享限定冰鎮糖葫蘆。

PRADA,LADOR,Jimin,香水,快閃店,髮品,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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同樣位於A11的韓國專業髮品LADOR攜手防彈少年團成員Jimin打造台北限定香氛製造所，以全新合作的「鈴蘭香氣」為核心，體驗療癒放鬆的香氛護髮精油，不僅能夠幫助髮絲柔順不糾結，更是能夠創造迷人記憶髮香，絕對是夏日不可或缺的心機小物。

PRADA,LADOR,Jimin,香水,快閃店,髮品,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

關鍵字：

PRADA, LADOR, Jimin, 香水, 快閃店, 髮品, 彩妝

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