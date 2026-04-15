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減脂也能吃！牛肉5大部位熱量公開，脂肪最多差7倍

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▲▼牛肉熱量。（圖／Unsplash）

▲牛肉雖為原型食物，但是不同部位脂肪量差很大。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

牛肉看起來都差不多，但其實不同部位的脂肪與熱量差異極大，營養師孫語霙分享，同樣都是牛肉，脂肪最高甚至可差到7倍。挑對部位不只影響口感，也會影響身體負擔，牛肉怎麼挑，讓營養師教你一次學會！

#低脂首選：牛腱肉，燉煮最適合

牛腱肉來自後腿部位，脂肪含量低，熱量約139kcal／100g，是相對清爽的選擇。適合長時間燉煮，例如搭配番茄或蔬菜做成燉牛肉，口感紮實又不油膩。

#想吃牛排又怕胖：選嫩肩里肌（板腱）

嫩肩里肌屬於肩胛部位，熱量約166kcal／100g，在牛排部位中算是較低脂的選擇。油花不會過多，口感仍保有嫩度，適合在控制飲食期間替代高脂牛排。

日常料理萬用：牛梅花，口感與油脂平衡

牛梅花同樣來自肩胛部位，熱量約120kcal／100g，油脂分布均勻但不過多。與高脂的「雪花牛」不同，梅花牛相對清爽，適合切片用於火鍋、湯麵等日常料理。

高脂代表：牛小排，香但熱量高

牛小排來自肋骨部位，油脂豐富，熱量約352kcal／100g。口感軟嫩、風味濃郁，但相對熱量偏高，若有體重控制需求，建議減少攝取頻率。

隱藏高熱量：牛肋條，脂肪比例驚人

牛肋條脂肪含量高，甚至可超過70%，熱量約358kcal／100g。常被用於牛肉麵或重口味料理，雖然風味濃厚，但對於血脂或飲食控制者來說需特別留意。

關鍵字：

牛肉部位, 脂肪含量, 熱量比較, 瘦身飲食, 營養師建議

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