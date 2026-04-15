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2026年最潮「奶綠色行李箱」實在太仙！低調又優雅的高機能時尚不容錯過

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

天氣艷陽高照正是出遊好時機，想要在旅行中擁有好心情、造型時髦出彩，包包、行李箱可以說是不可或缺的一部分，2026年綠色單品逐漸受到關注，不管是男生女生都很好上手的中性色調，給人平靜柔和的氛圍，絕對是出行必備。

＃RIMOWA ESSENTIAL SLEEVE－尤加利綠

▲rimowa,TUMI,LOJEL,行李箱,旅行,出國,。（圖／品牌提供）

RIMOWA針對不同季節都會推出限定色選，這次以ESSENTIAL SLEEVE系列換上療癒的尤加利綠色，低飽和的奶綠色給人自然靜謐的感受，總共推出Cabin 、Cabin Plus 以及 Compact三種不同尺寸，前置夾層可以隨時收納各種旅行小物，甚至還能放得下16寸筆電，雙邊收納設計的內部配置，包含全拉鍊隔層與可調節式Flex Divider活動隔板，能夠穩固收納各種物品不易位移。

＃TUMI 19 Degree－百里香綠

▲rimowa,TUMI,LOJEL,行李箱,旅行,出國,。（圖／品牌提供）

TUMI 19 Degree一直都是品牌具有代表性的行李箱系列，獨特斜紋設計不僅讓出行充滿流動感受，更是具有防刮耐蹭的功效，2026年春夏推出全新百里香綠，清新亮麗的色彩不禁讓人聯想到奢華度假勝地泰國蘇梅島的蔚藍海水，還沒出國就立刻很有放鬆的氛圍，絕對要擁有。

＃LOJEL VOJA－鼠尾草綠

▲rimowa,TUMI,LOJEL,行李箱,旅行,出國,。（圖／品牌提供）

日本設計的LOJEL向來廣受年輕族群喜愛，其中VOJA系列以簡約俐落視覺，打造出高質感旅行態度，這次更是推出鼠尾草綠的色調，宛如灰階般的霧面磨砂材質，更顯低調獨特的魅力，標誌性三點鎖扣結構與隱藏式把手，更顯率性乾淨，21吋、26寸、30寸三種尺寸能滿足各種外出需求。

關鍵字：

2026, rimowa, ESSENTIAL SLEEVE, Cabin, Compact, 16, Flex Divider, TUMI, LOJEL, VOJA, 21, 30

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