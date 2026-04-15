fb ig video search mobile ETtoday

彩椒、青椒差在哪？營養師解析不同顏色功效：挑對吃更健康

>

▲▼彩椒營養。（圖／Unsplash）

▲椒類的營養價值高。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

去市場或超市挑甜椒時，很多人都會疑惑：青椒、紅椒、黃椒到底差在哪？有人怕青椒的味道，也有人偏愛彩椒的甜，營養師夏子雯解釋，其實它們都是同一種蔬菜。差別不只在顏色，連營養與吃法也各有重點，選對方式更能吃得健康。

▲▼彩椒營養。（圖／Unsplash）

▲紅椒甜度高，果肉也比較厚實

所謂彩椒，泛指各種顏色鮮豔的甜椒，與青椒本質上是同一品種。差別在於成熟度不同：青椒是尚未完全成熟就採收，而黃椒、橙椒到紅椒，則是隨著時間逐漸轉色，風味與營養也跟著改變。

不同顏色怎麼選呢？營養師夏子雯指出，青椒屬於未成熟階段，帶有淡淡草味，口感清脆、纖維含量較高，適合用於快炒或搭配其他蔬菜料理，有助於日常飲食均衡。

當甜椒開始轉色成黃或橙時，甜味會明顯提升，並逐漸累積類胡蘿蔔素與植化素。這類營養素與日常保養、均衡飲食相關，若搭配少量油脂料理，更有助於吸收。

完全成熟的紅椒甜度最高、果肉也較厚實，是彩椒中維生素C含量較高的一種。無論生食或簡單拌炒，都能保留其風味與口感，適合加入日常飲食中變化使用。

▲▼彩椒營養。（圖／Unsplash）

▲水果彩椒很常見於沙拉之中。

近年常見的水果彩椒，體型較小、口感甜脆，適合直接生食。可切條搭配沾醬、加入沙拉，或作為輕食點心，都是增加蔬菜攝取的簡單方式。看完說明之後，也能了解為何青椒的價格較低了，因為青椒在尚未成熟時就採收，生長時間較短、產量穩定，因此價格相對親民；而彩椒需要更長時間在枝頭轉色成熟，種植與照顧成本較高，價格自然也會提高。

關鍵字：

甜椒, 青椒, 彩椒, 營養, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

表面隨和「其實超難搞」星座Top 3 ！第一名眉角多　熟了才發現不好惹

表面隨和「其實超難搞」星座Top 3 ！第一名眉角多　熟了才發現不好惹

韓國教練「瘦全身運動」在家就能做！2週有感小腹消失　手臂、大腿變細

韓國教練「瘦全身運動」在家就能做！2週有感小腹消失　手臂、大腿變細

人生沒有後悔藥！做決定前想清這5件事，少走彎路

人生沒有後悔藥！做決定前想清這5件事，少走彎路

Lisa當音樂節最辣觀眾　透視裝大膽秀蜜桃臀 虛榮心超強的三大星座！TOP 1對物質享受有高要求　以證明品味與個人價值 舒淇把水晶鞋穿進現實！Christian Louboutin夢幻紅底進化　平底款也絕美 最容易迴避型戀愛星座Top 3 ！第一名越喜歡越後退　保持距離只怕受傷 這張圖第一眼先看到什麼？看出你什麼時候能走出制約 林志玲合體小S美到發光！穿「少女系」Valentino早春套裝登《小姐不熙娣》 香水香味易消散？「4個方法」讓你香氣持續一整天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面