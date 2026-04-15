彩椒、青椒差在哪？營養師解析不同顏色功效：挑對吃更健康

▲椒類的營養價值高。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

去市場或超市挑甜椒時，很多人都會疑惑：青椒、紅椒、黃椒到底差在哪？有人怕青椒的味道，也有人偏愛彩椒的甜，營養師夏子雯解釋，其實它們都是同一種蔬菜。差別不只在顏色，連營養與吃法也各有重點，選對方式更能吃得健康。

▲紅椒甜度高，果肉也比較厚實。

所謂彩椒，泛指各種顏色鮮豔的甜椒，與青椒本質上是同一品種。差別在於成熟度不同：青椒是尚未完全成熟就採收，而黃椒、橙椒到紅椒，則是隨著時間逐漸轉色，風味與營養也跟著改變。

不同顏色怎麼選呢？營養師夏子雯指出，青椒屬於未成熟階段，帶有淡淡草味，口感清脆、纖維含量較高，適合用於快炒或搭配其他蔬菜料理，有助於日常飲食均衡。

當甜椒開始轉色成黃或橙時，甜味會明顯提升，並逐漸累積類胡蘿蔔素與植化素。這類營養素與日常保養、均衡飲食相關，若搭配少量油脂料理，更有助於吸收。

完全成熟的紅椒甜度最高、果肉也較厚實，是彩椒中維生素C含量較高的一種。無論生食或簡單拌炒，都能保留其風味與口感，適合加入日常飲食中變化使用。

▲水果彩椒很常見於沙拉之中。

近年常見的水果彩椒，體型較小、口感甜脆，適合直接生食。可切條搭配沾醬、加入沙拉，或作為輕食點心，都是增加蔬菜攝取的簡單方式。看完說明之後，也能了解為何青椒的價格較低了，因為青椒在尚未成熟時就採收，生長時間較短、產量穩定，因此價格相對親民；而彩椒需要更長時間在枝頭轉色成熟，種植與照顧成本較高，價格自然也會提高。