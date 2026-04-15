提不起勁的時候怎麼辦？這5種方式幫你轉移注意力

▲情緒不好的時候，可以試試以下方法自救。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

有些低潮來得很突然，卻又不到需要求助的程度，反而最難處理。與其逼自己振作，不如從幾個簡單的方法開始，慢慢讓情緒回到穩定。

#動一動身體，讓情緒有出口

當心情卡住時，最簡單的方法其實是讓身體動起來。可以只是出門走一小段路、做幾個伸展，甚至整理房間。這些看似微小的動作，能幫助中斷原本的情緒循環，也讓人從悶住的狀態慢慢鬆開。

#做一件不需要動腦的小事

情緒低落時，大腦其實已經很疲累，這時候不適合再處理複雜問題。可以選擇一些單純、重複性的事情，例如洗衣服、切水果、看輕鬆影片，讓注意力自然轉移，也讓思緒有暫時休息的空間。

#換個環境，讓心情重新啟動

長時間待在同一個空間，很容易讓情緒持續累積。試著走出原本的環境，到戶外透透氣，或去便利商店、咖啡店坐一下。環境的變化會帶來新的感受，有助於讓心情慢慢轉換。

#把感受寫下來，而不是一直想

有些情緒會卡住，是因為一直在腦中打轉。試著把當下的感覺寫下來，不需要整理邏輯，也不用寫得完整，只要把心裡的東西倒出來就好。這個過程本身，就能減少內在的壓力。

#做一件對自己好的小事

心情不好時，很容易忽略自己，但其實越是這種時候，越需要一點照顧。可以是買一份喜歡的食物、吃點水果、洗個熱水澡，或提早休息。這些看似微小的行動，都是在提醒自己：你值得被好好對待。