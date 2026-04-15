Arc'teryx始祖鳥把整座山搬進台北101！新店限定單品、防水衣戶外控必收

記者鮑璿安／台北報導

戶外控矚目焦點，Arc’teryx始祖鳥正式進駐台北101帶來全新形象店，空間設計延續品牌一貫的「山系語言」，靈感取自加拿大溫哥華海岸山脈與Squamish花崗岩地形。店內更同步推出話題度極高的限定單品，像是限定配色的新Sylan 2越野跑鞋、攀岩包款，一次解析給你！

形象店整體以自然紋理與沉穩色調構築出層次感，呼應戶外環境的真實質地，同時導入Arc’teryx全球最新零售概念，將產品依照健行、越野跑與攀岩等不同場景進行系統化陳列，讓消費者能更直覺理解裝備在不同環境中的應用。以輕量機能外套為例，剪裁俐落乾淨，沒有多餘裝飾，卻在材質與結構上做到極致平衡，主打防風、防潑水與高透氣性，無論面對山林氣候或城市日常都能輕鬆應對。店內另一大亮點，是同步展出品牌創立之初最具代表性的攀岩安全吊帶（Harness）。象徵Arc’teryx設計精神的起點，從解決真實戶外需求出發，逐步發展至今日高機能美學的核心。





▲為慶祝台北101形象店開幕，品牌也推出限定商品系列，Sylan 2越野跑鞋以及攀岩包款 。（圖／品牌提供）

而為慶祝台北101形象店開幕，品牌也推出限定商品系列，其中最受矚目的，莫過於全新Sylan 2越野跑鞋。鞋款中底內嵌碳纖維板，提供穩定推進力，搭配弧形rockered geometry設計，讓步伐轉換更加流暢，同時降低長時間運動的疲勞感。外底則搭載Vibram® Megagrip橡膠與LITEBASE技術，在濕滑或多變地形中依然維持優異抓地力，同時兼顧輕量化與排泥效果，全面提升越野表現。Sylan 2此次更推出台北101限定配色版本，以高辨識度色彩呈現速度感與視覺張力，不僅適用戶外場域，也能輕鬆融入日常穿搭，成為近年gorpcore風格中的關鍵單品。

同場加映





▲ECCO本季同步攜手 White Mountaineering 與設計師 Natacha Ramsay-Levi 推出兩大系列。（圖／品牌提供）

ECCO 本季同步攜手 White Mountaineering 與設計師 Natacha Ramsay-Levi 推出兩大系列，從戶外機能到都會優雅，勾勒出更完整的春夏穿搭輪廓。其中最受矚目的鞋款之一，便是ECCO x White Mountaineering全新BIOM 2.2 MAX，以近年熱門的「Shandal」混種涼鞋為靈感，融合涼鞋的透氣結構與運動鞋的包覆支撐，在外型上呈現鏤空與流線設計，同時兼顧夏季所需的清爽與保護力。鞋款運用品牌皮革與科技織物打造，搭載BIOM自然律動科技與輕量中底，不僅提升回彈與穩定性，也讓整體腳感更貼近自然步態。而在ECCO x NRL系列中，則以女性視角出發，透過高彩度配色與俐落剪裁，讓機能鞋履多了幾分時裝感。同樣延伸BIOM鞋款科技，兼顧輕盈與穩定，讓穿搭不再受限場域，無論是通勤、運動或日常外出，都能維持風格一致。