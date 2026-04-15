一件就能出門！今夏必收UNIQLO BRATOP　懶人洋裝款、新色涼爽登場

記者鮑璿安／綜合報導

隨著氣溫逐年升高、夏季時間拉長，「少穿一件」BRATOP穿搭邏輯正快速成為主流。UNIQLO今年將BRATOP罩杯式上衣全面升級，從機能內搭正式轉型為能獨立撐場的時尚單品，以下盤點本季新品資訊給大家快速參考！





▲UNIQLO BRATOP升級新登場，一件式穿搭快速出門。（圖／品牌提供）

這一季BRATOP最大亮點，在於將支撐與舒適做到更精準平衡，透過內建罩杯與360°包覆設計，提供穩定不位移的支撐力，同時減少壓迫感，即使長時間穿著依然維持輕盈自在的體驗。搭配UNIQLO獨家AIRism科技，結合透氣、快乾與防臭機能，在悶熱氣候中依然能保持乾爽膚觸，也讓BRATOP從單純的內搭選項，進化為真正為夏日而生的主角單品。





▲AIRism BRATOP細肩帶背心NT$790；AIRism棉質短版BRATOP平口背心NT$790；AIRism BRATOP坦克背心NT$790；羅紋挖背BRATOP洋裝(無袖) NT$990。（圖／品牌提供）

本季進一步擴展超過10種以上版型，從細肩帶、削肩、挖背到短版剪裁，透過不同領口與線條變化，修飾肩頸與身形比例。其中，AIRism棉質BRATOP坦克背心，結合羅紋設計與適中衣長，兼顧休閒質感與修身效果，成為日本市場高人氣款式。另一款BRATOP挖背背心則透過削肩剪裁與後背開口設計，強調肩線與背部線條，單穿即可呈現俐落輪廓，不論搭配西裝外套、針織衫或單穿出門，都能輕鬆切換不同風格場景。此外，品牌也將BRATOP概念延伸至洋裝與短袖T恤，像是羅紋挖背BRATOP洋裝，以一體成型設計結合360°支撐結構，兼顧線條與舒適度。

同時，H&M Atelier推出2026春夏系列，以濱海生活為靈感展開設計主軸，將簡潔廓形與流暢結構融合，涵蓋實穿的口袋襯衫、亨利衫與無袖針織等單品，強調層次疊搭與比例控制，呈現鬆弛而修長的輪廓。設計聚焦自然日曬質感，透過褪色色調與柔和光感，營造從容且帶有生活痕跡的風格語言。面料結合棉質、麂皮與機能材質，形塑剛柔並濟的觸感對比，也提升穿著的多場景適應性。色彩靈感源自普羅旺斯地貌，以塵土色、薄荷綠與水洗丹寧構築清爽基調。





▲H&M Atelier推出2026春夏系列，以濱海生活為靈感展開設計主軸。（圖／品牌提供）