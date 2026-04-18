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台南六間親子餐廳推薦！孩子玩樂不設限　爸媽也能輕鬆吃美食

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文／MENU美食誌

台南超優質的6間親子餐廳，不僅讓孩子們樂在其中，也能讓父母安心享受用餐的樂趣。

Casa e Casa大窩與小宅-大窩店
台南市善化區

以親子友善為出發點的義式餐廳，夏日會開放戶外戲水池，二樓還有兒童遊樂區，推薦紅酒牛肉燉飯 、舒肥烤菲力牛排、普羅旺斯燉羊小排、手感薄皮披薩。

▲台南美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客慧淳蔡提供）

最初的地方
台南市中西區

隱藏在一條民宅小巷中，是一間充滿繪本的咖啡廳，空間氛圍舒適度都很棒，洋溢著日式文青風格，推薦小山圓抺茶肉桂卷、貝果拼盤、烏梅雪克、黑糖牛奶。

▲台南美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／資料擷取自美食客許家毓）

8818 Pizza Restaurant 比薩屋
台南市中西區

裝潢為美式的溫馨風格，供應披薩、義大利麵、炸雞、沙拉、甜品，推薦8818經典炸雞、清炒鮮蝦干貝寬扁麵、松露起司蒜味細薯、蜂蜜油醋水果沙拉。

▲台南美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客Liu Yu-Wei提供）

Mochi Mochi 鬆餅屋 – 台南三井 Outlet 店
台南市歸仁區

主打親子友善餐廳，店內風格色調可愛又帶著輕鬆活潑的氣息，推薦招牌莓果氣泡飲、幸福草莓瀑布舒芙蕾 、豪華雙拼極上釜飯、雙色起司瀑布漢堡。

▲台南美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客台南Ke食旅提供）

Mr.Wheat 小麥先生創意料理
台南市新市區

店家選用健康食材製作，供應火鍋、義大利麵、燉飯、石鍋拌飯、丼飯，推薦私房石燒蒜蝦飯、清炒蒜味辣小卷佐紅酒燉牛肉海陸雙拼、法式奶油雞腿排燉飯。

▲台南美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客栗栗鴨提供）

945夯海鮮燒烤
台南市永康區

戶外設有大型兒童氣墊樂園，假日還有街頭藝人駐唱，提供泰國蝦料理和各式熱炒菜色，推薦桶仔雞、鹽焗泰國蝦、砂鍋魚頭、紅燒鮭魚片、芹香花枝。

▲台南美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客Simon老饕提供）

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 台南, 美食, 親子餐廳

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