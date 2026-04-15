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Jo Malone車用擴香升級！霧面黑金外殼太有質感，3款人氣香氣公開

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▲▼車用擴香。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

香氛不再只停留在身上或居家空間，Jo Malone London將嗅覺體驗延伸至車內，全新升級的車用擴香，以霧面黑金設計結合經典香氣，為日常通勤增添更細緻的儀式感。

▲▼車用擴香。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 車用擴香盒，2,000元 ; 車用擴香蕊心 - 黑莓子與月桂葉 2,350元 ;車用擴香蕊心 - 絲柏與葡萄藤 2,900元; 車用擴香蕊心 - 英國橡樹 2,350元。

Jo Malone London此次推出的車用擴香，在外型上延續品牌低調奢雅風格，以霧面黑金屬打造俐落輪廓。細膩表面在光線下呈現內斂光澤，放置於車內如同一件小型工藝品。內部則搭配可替換的陶瓷香氛蕊心，與金屬外殼形成剛柔對比，整體設計不僅是香氛工具，更成為車內風格的一部分。

▲▼車用擴香 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼車用擴香 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲自己就能簡單更換陶瓷蕊心。

在香氛結構上，品牌將香氛分子壓製並鎖入陶瓷蕊心中，使香氣能穩定附著並隨空氣流動緩慢釋放，香氣可維持約4至6週，適合日常通勤或長時間駕駛使用，不需頻繁更換，也能維持車內氣味的穩定與舒適。此次同步推出三款品牌經典香氣，包括「黑莓子與月桂葉」以微酸果香開場，融合月桂葉的清新綠意；「英國橡樹」則呈現溫潤木質調，結合廣藿香的深度與香櫞的清新，氣味沉穩耐聞；「絲柏與葡萄藤」延續芳醇系列風格，以絲柏的清新開場，揉合葡萄藤的溫潤層次，展現具結構感的木質氣息。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲Atelier Cologne車用擴香很有質感。

Atelier Cologne也推出全新「車用擴香系列」，主打以天然香材打造帶有「呼吸感」的空間氛圍，強調在移動過程中也能維持穩定氣味體驗。外型設計以品牌代表成分「香檸檬」為靈感，搭配拉絲黃銅材質外殼，並嵌入品牌縮寫細節，整體走簡約且具質感的路線。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲拉絲黃銅材質外殼帶有一絲復古華麗氛圍。

車用擴香同步推出四種香氣，包括無極烏龍、赤霞橘光、茶花香頌與雪松之戀，涵蓋茶香、柑橘與木質調性，讓使用者可依個人喜好來做選擇。
 

關鍵字：

車用擴香, JoMalone, AtelierCologne, 香氛, 通勤

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