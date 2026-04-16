fb ig video search mobile ETtoday

6個「無害小習慣」恐讓身體慢性發炎　疲勞、痠痛一起來！

>

▲▼身體發炎。（圖／Unsplash）

▲常吃炸物容易加速身體發炎反應。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近感覺疲勞、身體莫名痠痛嗎？其實這些不適症狀都是身體給你的求救訊號，代表你的身體正在慢性發炎中，若長期發炎置之不理，恐引發疾病，營養師高敏敏指出以下看似無害的小習慣都容易讓身體處於慢性發炎，現在就趕快改過來！

#常吃加工食物

常吃加工食物，像是甜食、加工肉、炸物、洋芋片，像是高油脂、高糖分和人工添加劑，會干擾身體的正常代謝、增加體內的氧化壓力，而反式脂肪酸會刺激炎症反應，會影響免疫系統。

▲▼6個「無害小習慣」恐讓身體慢性發炎 。（圖／Unsplash）

#空氣污染

空氣中的有害物質（懸浮微粒、氮氧化物等）會進入呼吸系統，會使人免疫力下降、導致身體處於發炎狀態，且對肺部和呼吸系統也是一大傷害。

#壓力太大沒辦法抒發

長期的壓力會刺激腎上腺素和皮質醇的分泌，容易引起免疫系統的改變，進而引發慢性發炎，而長期壓力大也會破壞腸道屏障功能，增加發炎機率。

▲▼6個「無害小習慣」恐讓身體慢性發炎 。（圖／Unsplash）

#睡不好、睡不夠

睡眠不足容易影響免疫系統的正常運作，若發炎反應無法適當調節，則容易增加體內的壓力激素（皮質醇），進一步加重發炎反應，還會產生自由基、增加氧化壓力。

#挑食、飲食不均衡

飲食不均衡會缺乏人體所需的營養素，同時減弱身體的抗發炎能力，進而增加慢性發炎的風險，也容易受到自由基的攻擊，增加發炎機率。

#菸酒刺激

尼古丁、焦油會直接刺激呼吸道，增加體內的氧化壓力，酒精會損害肝臟、影響免疫系統，促使發炎反應。

關鍵字：

慢性發炎, 飲食習慣, 空氣污染, 睡眠不足, 壓力管理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

表面隨和「其實超難搞」星座Top 3 ！第一名眉角多　熟了才發現不好惹

表面隨和「其實超難搞」星座Top 3 ！第一名眉角多　熟了才發現不好惹

《逐玉》長公主喻鍾黎最胖近60公斤　靠「無痛減肥16+8」避免體重回彈

《逐玉》長公主喻鍾黎最胖近60公斤　靠「無痛減肥16+8」避免體重回彈

彩椒、青椒差在哪？營養師解析不同顏色功效：挑對吃更健康

彩椒、青椒差在哪？營養師解析不同顏色功效：挑對吃更健康

韓國教練「瘦全身運動」在家就能做！2週有感小腹消失　手臂、大腿變細 Arc'teryx始祖鳥把整座山搬進台北101！新店限定單品、防水衣戶外控必收 Jo Malone車用擴香升級！霧面黑金外殼太有質感，3款人氣香氣公開 虛榮心超強的三大星座！TOP 1對物質享受有高要求　以證明品味與個人價值 「想你卻不主動」星座Top 3！第一名愛面子　嘴上沒說其實很在意 6個「無害小習慣」恐讓身體慢性發炎　疲勞、痠痛一起來！ Lisa當音樂節最辣觀眾　透視裝大膽秀蜜桃臀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面