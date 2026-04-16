6個「無害小習慣」恐讓身體慢性發炎　疲勞、痠痛一起來！

▲常吃炸物容易加速身體發炎反應。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近感覺疲勞、身體莫名痠痛嗎？其實這些不適症狀都是身體給你的求救訊號，代表你的身體正在慢性發炎中，若長期發炎置之不理，恐引發疾病，營養師高敏敏指出以下看似無害的小習慣都容易讓身體處於慢性發炎，現在就趕快改過來！

#常吃加工食物

常吃加工食物，像是甜食、加工肉、炸物、洋芋片，像是高油脂、高糖分和人工添加劑，會干擾身體的正常代謝、增加體內的氧化壓力，而反式脂肪酸會刺激炎症反應，會影響免疫系統。

#空氣污染

空氣中的有害物質（懸浮微粒、氮氧化物等）會進入呼吸系統，會使人免疫力下降、導致身體處於發炎狀態，且對肺部和呼吸系統也是一大傷害。

#壓力太大沒辦法抒發

長期的壓力會刺激腎上腺素和皮質醇的分泌，容易引起免疫系統的改變，進而引發慢性發炎，而長期壓力大也會破壞腸道屏障功能，增加發炎機率。

#睡不好、睡不夠

睡眠不足容易影響免疫系統的正常運作，若發炎反應無法適當調節，則容易增加體內的壓力激素（皮質醇），進一步加重發炎反應，還會產生自由基、增加氧化壓力。

#挑食、飲食不均衡

飲食不均衡會缺乏人體所需的營養素，同時減弱身體的抗發炎能力，進而增加慢性發炎的風險，也容易受到自由基的攻擊，增加發炎機率。

#菸酒刺激

尼古丁、焦油會直接刺激呼吸道，增加體內的氧化壓力，酒精會損害肝臟、影響免疫系統，促使發炎反應。