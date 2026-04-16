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星巴克買一送一「好友分享日」開跑　大杯以上直接多一杯

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▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

春天就是很適合找理由喝咖啡的季節，星巴克最新一波優惠「集團同慶 好友分享日」正式登場，活動從4月15日至4月17日連續3天開跑，每天11:00至20:00限定時段，只要揪人一起買咖啡，就能輕鬆多帶一杯回家。

活動期間只要到門市購買兩杯大杯（含）以上飲料，且冰熱、容量與口味皆一致，其中一杯就由星巴克招待，等於直接享有買一送一優惠。不論是經典拿鐵、每日咖啡或清爽冰飲，都能自由選擇，這波優惠每人每次最多可買二送二，不過所有飲品需當場一次領取，較適合與同事、朋友一起分著喝，或是直接外帶一輪回辦公室最方便。

此外，優惠品項依各門市現貨為準，蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、典藏系列、手沖咖啡、含酒精飲料及罐裝飲品不列入優惠範圍；若更換指定品項或植物奶等客製需求，可能需另加價。需要留意的是，本活動不適用於部分指定門市，亦不提供車道服務、外送外賣、預訂及行動預點服務，實際不適用門市可依官方公告查詢。活動亦不得與其他折扣、優惠或星禮程回饋併用。

CAMA CAFE同步推出期間限定優惠，活動自2026年4月15日至4月22日登場。期間內只要選購燕麥拿鐵（可任選OATLY或OATSIDE品牌），並搭配指定款三明治，即可享套餐現折10元優惠，對於想來點輕食加咖啡組合的族群來說，多了一點小確幸。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。

關鍵字：

星巴克, 買一送一, 好友分享, 咖啡優惠, 限時活動

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