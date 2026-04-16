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香奈兒新「爹系男神」是他！Pedro Pascal升格品牌大使　鬆弛帥照魅力滿分

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記者鮑璿安／綜合報導

香奈兒CHANEL又迎來全新的面孔！正式宣布由智利裔美國演員Pedro Pascal出任品牌大使，這位近年聲勢持續攀升的實力派演員，從《最後生還者》到《曼達洛人》累積超高人氣，如今正式加入香奈兒陣營，也讓時尚圈多了一種更有溫度、也更有人味的男性魅力代表。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲ 香奈兒宣布由智利裔美國演員Pedro Pascal出任品牌大使 。（圖／品牌提供）

其實這次合作並不突然，Pedro Pascal早在去年10月就現身巴黎大皇宮，出席香奈兒2026春夏大秀，親自見證創意總監Matthieu Blazy的首場系列發表；之後更穿著香奈兒造型登上奧斯卡紅毯，從秀場到國際典禮的連續曝光，也被視為雙方關係逐步升溫的關鍵鋪陳。香奈兒選擇Pedro Pascal，其實某種程度上也很符合品牌這一季想傳遞的氣質。他不走傳統男神的距離感路線，而是充滿鬆弛又真誠的個性魅力，正好呼應Matthieu Blazy強調的力量與溫度並存的當代美學。

同步釋出的形象照也很有意思，近距離大頭貼風格，幾乎把表情魅力放到最大。Pedro Pascal穿著簡約酒紅針織上衣，帶點隨性的手勢動作，讓人見識他與香奈兒交織下的男神魅力。對Pedro Pascal來說，他也坦言自己一直很欣賞Matthieu Blazy的創意視角，認為其中融合了力量、優雅與人與人之間的連結，而香奈兒能在經典與當代之間持續前進，正是他期待參與的原因之一。

被譽為爹系男神的Pedro Pascal一向是時尚感滿點的先鋒，在2023年的Met Gala上打破男性穿搭的界限，以一身Valentino長版紅色大衣搭配膝上短褲走上紅毯，充滿個性元素又不失新意，造型至今都讓人歷歷在目。

關鍵字：

PedroPascal, 香奈兒, 品牌大使, 時尚, MatthieuBlazy

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