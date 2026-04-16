圓形曲線包裹耀眼美鑽　Hearts On Fire時髦珠寶百搭

▲模特兒佩戴Hearts On Fire DREAM黃K金鑽石鎖骨鍊 1,115,000元。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌Hearts On Fire今年迎來30周年，首波新品DREAM系列就讓精品迷眼睛為之一亮，品牌從浩瀚宇宙與天體運行的軌跡中汲取靈感，透過流暢的雕塑線條與飽滿立體的輪廓呈現錯落排列的美鑽，打造能完美融入日常穿搭的耀眼珠寶，款式豐富多元，從約6萬元起的耳扣到上百萬元的鎖骨鑽石項鍊均備。





▲模特兒佩戴Hearts On Fire DREAM黃K金鑽石鍊墜178,000元，戒指403,000元。

Hearts On Fire DREAM系列以優美的圓形曲線輕柔包裹著完美車工鑽石，確保每個角度都能散發迷人光采，細看鑲托背面點綴精巧的鏤空星形圖案，以低調幽默的手法致敬無垠宇宙。當中鑽石耳環暗藏設計巧思，可以華麗之姿亮相，亦可取下垂墜部分單戴展現俐落美感，另有耳扣可混搭或單戴秀個性品味。





▲Hearts On Fire DREAM Flexi黃K金鑽石手環，153,000元。





▲Hearts On Fire DREAM黃K金鑽石戒指，92,000元。





▲Hearts On Fire DREAM玫瑰金鑽石耳環有兩種佩戴方式，99,000元。

丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）則延續了新藝術時期對自然意象的深刻描繪，特別為台灣市場打造MOONLIGHT BLOSSOM系列限定編號九B純銀藍玉髓項鍊，將視覺核心聚焦於單一橢圓形藍玉髓。透過小巧銀珠環繞寶石上緣的精巧配置，不僅展現出簡潔的比例；另一新作2026 HERITAGE年度紀念系列以橡果為主角，藉由銀葉覆果的寫意手法，為亞洲市場推出紅玉髓與藍石英款式的項鍊與耳環，成為造型中極具辨識度的質感亮點。







▲喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列台灣獨家編號9B藍玉髓純銀項鍊，19,800元。（圖／喬治傑生提供，以下同）





▲喬治傑生HERITAGE系列亞洲限定2026年度純銀紅玉髓項鍊，11,500元。