一支搞定最潮氛圍感妝容！慕斯質地唇頰霜輕盈妝效好減齡

記者李薇／台北報導、攝影 圖／fwee_makeup IG

近年流行的氛圍感妝容不強調五官某一個重點，而是整體柔和色調的平衡性，甚至「One Tone」讓唇彩、頰彩與眼影都以單一色調呈現，立刻提升氣色，還有顯年輕的效果，因此不少品牌也都推出多功能使用的唇頰霜，小小一支就可以搞定整體妝容，而且還能呈現時尚質感。

＃sisley 雲朵唇慕斯，6ml、售價1850元

如同繽紛粉嫩的法式馬卡龍，sisley在夏季推出全新雲朵唇慕斯，是品牌第一支唇頰兩用的單品，柔霧感的慕斯質地，不僅宛如天鵝絨般滑順，空氣感質地更是超好暈染，僅推出3色就立刻吸引貴婦掃貨，完全不挑膚色的太妃糖慕斯、粉玫瑰慕斯以及覆盆子慕斯，隨手一擦立刻擁有質感好氣色。

＃TOM FORD 太陽親吻燦金腮紅霜，售價1700元

善長捕捉建築光影美學的TOM FORD以日落餘暉美景為靈感，設計出一系列太陽親吻彩妝單品，首度推出的腮紅霜外型就像是唇釉一般，液態慕斯質地擁有絲柔輕盈的妝感，打開的海綿棒狀刷頭可以精準描繪臉部區域，總共推出6個色選，採取溫暖感的色調，模擬肌膚被太陽照映的自然紅潤，極致親膚服貼。

＃fwee 唇頰兩用布丁膏，售價660元

上市立刻爆紅，甚至拿下韓國2025 Olive Young Awards第1名的年度冠軍布丁膏，可以說是讓唇頰兩用霜再度進入女孩視野的功臣，全系列常態總共推出35色，奶霜感的質地全臉都可以使用，從韓系冷調肌到溫暖膚色都可以在此找到適合自己的單品，超強調色功力一抹立刻韓妞氛圍拉滿。