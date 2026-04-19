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曾經無話不談最後卻漸行漸遠　「階段性的友情」接受各自安好的平靜

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文／人物誌

人類之所以貴為萬物之靈，正是因為我們比其他動物多了複雜的感官和思考力，這樣的能力為人生每個時期，建立的多元的人脈網絡和關係，有的如同細水長流相伴左右，有的則彷彿曇花一現交集淺薄。

朋友，是非常奇妙的一種角色，在人生階段中的每個朋友，也有著不同的定位與樣態。年輕的時候，總以為友誼可以像畢業證書上寫的那樣「友誼長存」、「長長久久」，到了一定的年紀後卻發現，身邊只要有一兩個這樣的朋友，就很難能可貴了。也許，所謂的「漸行漸遠」，並不一定意味著失去，而是彼此在人生不同階段，各自走向適合自己的位置。

▲在人生階段中的每個朋友，有著不同的定位與樣態。（圖／《小鎮星熱點》劇照，下同）

什麼是「階段性的友情」？

隨著年紀增長，我們會逐漸明白一件事，許多關係並非以「長久」為目的，而是在某個階段裡，適合陪伴你我成長、共同分享生活，甚至是各取所需的一種關係。

學生時期的朋友陪我們一起讀書、考試、玩樂，那是簡單又純粹的友情；職場社會的朋友陪我們一起學習、成長、競爭，卻可能變得複雜且充滿「世故」。或許，有的朋友在我們委屈、脆弱時能溫柔承接你我的負面情緒，有的則在我們快樂、開心的時提供瘋狂的共鳴，對應不同的生活取向，出現在身旁的朋友，就不像童年時那樣一致。

從無話不談，到漸行漸遠

大家應該多少有過類似經驗，過去明明無話不談、如影隨形的友人，卻不知道從什麼時候開始，彼此間好像多了一道無法跨越的牆，那種純粹的自然羈絆，反倒變得陌生且生硬。

「是不是我做錯了什麼？」「我還做得不夠好嗎？」諸如此類的反思、自責，不斷地在心裡輪迴，直到某一刻終於發覺：人際關係本來就是一種流動。因為生活型態改變、環境中的調整等等產生微妙的變化，沒有所謂的對錯，只是在剛剛好的時候，某些人就會像過客一樣，慢慢退出我們的生活圈。

尊重與祝福，接受「各自安好」的平靜

對於曾經的要好和親近的朋友，逐漸變得疏遠，自然會感到可惜。但是，有些人並不是真的走散，而是已經完成他在你生命中扮演的角色，默默地退場，抱持著尊重與祝福的心意，接受各自安好的平靜，便是當下我們唯一能做的事。與其執著於「為什麼不能一直保持好關係」，不如試著回憶——在那個時間點，我們都真誠地陪伴過彼此；放下不是遺忘，也是一種撫慰自己的溫柔。

人生是一條不斷前進的旅程，有的人適合一起長途遠行，有的人則適合陪你走一小段崎嶇的道路，當不再執著於長久和永恆，反而更能珍惜每一段關係裡最單純的一面。或許，比起追求不變的關係，更應該在一次次的相遇和告別中，依然願意相信連結、也願意從容地放手吧！

延伸閱讀

別把關係搞砸！用「漸行漸遠」的心態，慢慢遠離不適合的人

成年人追求的友誼是「舒適」：自在的相處模式，是沒有目的性的接近

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 人際關係, 友情, 社交

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