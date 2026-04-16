許光漢私下超愛動「還想學滑板」！親設計Nike T恤　現身台北101新店

記者鮑璿安／台北報導

Nike全新「台北品牌體驗店」正式進駐台北101，今16日邀請國民男神許光漢、拳擊國手陳念琴與短跑選手張博雅同場站台，許光漢日前正式加入Nike陣容，這次也帶來親自參與設計的「Nike By HSU KUANG HAN」系列，讓他勸粉絲們入手同款：「HKH記得帶回家！」





▲許光漢出席NIKE活動。（圖／記者李毓康攝）

許光漢也親自解釋這次的創作概念，以Nike Swoosh結合像是聊天框的視覺語言，代表一個很有趣、充滿無限想像的合作。他除了再三推薦入手Nike By You客製化T恤以外，也分享最喜歡的單品，是自己腳下全新復刻的Moon Shoe，「我平常其實就習慣穿休閒鞋，舒服、好走永遠是第一優先。」聊到近期狀態，許光漢也提到自己持續維持體態，從《鬼家人》之後更注重運動健身，跑步、健身、打籃球都是日常，最近甚至想挑戰滑板與拳擊，生活節奏依舊很「動」。





▲台北101董事長賈永婕(左起)、田徑短跑選手張博雅、許光漢、拳擊選手陳念琴出席Nike台北品牌體驗店開幕活動。（圖／記者李毓康攝）

跑者可以直接鎖定張博雅推薦的Pegasus 42，兼顧速度感與穩定性，是訓練與日常都能穿的實力派；拳擊選手陳念琴則分享，高強度訓練下最重視貼身裝備的支撐與舒適度，像運動內衣與機能服飾都是關鍵。

Nike台北品牌體驗店以「都市運動基地」為概念打造，空間設計融合經典Swoosh視覺與層次燈光，營造流動感十足的運動氛圍；店內匯集跑步、訓練、籃球與Sportswear等全系列商品，從專業機能裝備到日常穿搭單品一站式滿足，同時規劃ACG戶外機能、Kobe籃球精神與Nike Tennis網球三大主題展示區，結合在地文化與運動故事，像沉浸式體驗城市運動生活。單筆消費滿NT$8,800含任一 Nike By You 產品，即可獲得 Nike 臺北品牌體驗店獨家許光漢創作肩包乙個。

同場加映





▲為慶祝台北101形象店開幕，品牌也推出限定商品系列，Sylan 2越野跑鞋以及攀岩包款 。（圖／品牌提供）

同時，Arc’teryx始祖鳥台北101形象店開幕，品牌也推出限定商品系列，其中最受矚目的，莫過於全新Sylan 2越野跑鞋。鞋款中底內嵌碳纖維板，提供穩定推進力，搭配弧形rockered geometry設計，讓步伐轉換更加流暢，同時降低長時間運動的疲勞感。外底則搭載Vibram® Megagrip橡膠與LITEBASE技術，在濕滑或多變地形中依然維持優異抓地力，同時兼顧輕量化與排泥效果，全面提升越野表現。Sylan 2此次更推出台北101限定配色版本，以高辨識度色彩呈現速度感與視覺張力，不僅適用戶外場域，也能輕鬆融入日常穿搭，成為近年gorpcore風格中的關鍵單品。