「轉職」前先想清楚的3件事　跳脫舒適圈改變本來就不輕鬆

文／人物誌

職場生涯是生命中一段段重要的里程碑，不僅只是求溫飽、維持生計的來源，更是造就人生專業與成就感的存在。面對不同的改變或挑戰，許多時候我們必須選擇轉職、跳脫舒適圈，開啟另一道人生風景。

然而，轉職要考慮的面向，往往比想像中複雜，假如轉錯了方向豈不是得不償失？建議大家在轉職前，可以先思考以下3件事：

▲（圖／《新聞主播》劇照）

1.是真的想離開，還是暫時的不舒服？

在職場大染缸待久了，我們逐漸明白，人們終究無法避免壞事情的發生，也沒有辦法讓每個人都滿意所有的結果，大大小小的轉瞬中，內在和情緒時常會受影響，當累積到一定的程度時，便會萌生想要離職的念頭。

不過，在衝動轉職之前，或許應該先問問自己：「我是真心想遠離這個環境，還是暫時的不舒服而已呢？」例如公司正在執行某項大專案，因壓力大、常加班而產生負面想法，所有想離開，抑或是真心受夠了這個有毒環境而想走？慎重考量後，就能避免衝動負氣離職而造成的後悔。

▲（圖／《重啟人生》劇照）

2.是條件重要，還是個人的狀態重要？

為了生活、照顧家庭，多數人對於工作的想法，多半是「為五斗米折腰」的現實考量，在選擇工作時，公司提供的薪資、待遇，也是大家考慮的基本重點。

每個人對職場生涯也不同的見解，利益導向者可能會以條件為重，只是轉職的公司福利有比現在的職場好，便二話不說離開；但對樂於學習新事物、追求自我成長的人來說，職場同樣是個精進自我、磨練身心的地方，要根據個人的需求和價值觀，再來決定轉職與否。

▲（圖／Unsplash）

3.你願意承擔多少不確定的賭注代價？

換工作還有一項很大的考驗——新環境的適應的挑戰。姑且不斷現在工作帶給你什麼樣的感覺，最起碼它是個讓你舒適、習慣的地方，當又要到新的地方，又得先適應前面一段陌生、不安的新人時期，就容易讓人感到焦慮。

未來會怎麼樣，沒人說的準，是好還是壞、是對還是錯，必須等到真正上工做事後，慢慢拉出節奏才能確認。面對這些不確定性，可以承擔到什麼樣的程度？離開或不離開，要怎麼取捨或是衡量，或許可以列出優劣之分，好好思考關於轉職的方向。

轉職從來不是一個勇敢或不勇敢的選擇， 它更像是一種誠實。誠實地面對自己的不滿、渴望， 也誠實地承認，改變本來就不輕鬆。

或許，有一天我們將會發現，換了幾份工作並非重點，而是有沒有因為這些改變或挑戰，讓你我更理解、更靠近自己。當有這樣的念頭出現後，轉職便不再只是離開那麼簡單，而是一種逐漸走向自我、內在修復的方式。

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