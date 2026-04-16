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吃海苔也要注意重金屬？營養師提醒：挑選時先看這3件事

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▲▼營養師教挑選海苔。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲營養師教你如何正確挑海苔。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核））

記者曾怡嘉／台北報導

海苔是不少人喜愛日常零食，不過屬於海藻類的紫菜，因生長在海水環境中，在吸收營養與礦物質的同時，也可能連帶吸附環境中的污染物。營養師高敏敏提醒，海苔不是不能吃，而是要懂得挑、適量吃，才能把風險降到更低。

營養師高敏敏解釋，海苔屬於海藻類食物，會直接接觸海水環境，因此除了天然礦物質外，也可能吸附鎘、無機砷、鉛等重金屬。吸附多寡，通常和生長海域、水質狀況，以及後續加工方式有關。也就是說，並不是所有海苔都有問題，而是來源與品管是否清楚，會直接影響食用時的安心程度。

重金屬進入體內後，不容易在短時間內快速代謝排出，若長期、反覆攝取，可能慢慢在體內累積，進一步增加身體負擔。首先，腎臟作為主要代謝與排毒器官，長期接觸重金屬，可能讓腎臟負擔加重，對原本腎功能較弱者更需要留意。其次，部分重金屬也可能干擾鈣質吸收與利用，連帶影響骨骼健康。另方面，氧化壓力上升也可能讓膚況與循環表現受到影響。對兒童與成長期族群來說，若長期暴露，也要特別注意是否影響專注力、反應力與學習表現。

▲▼營養師教挑選海苔。（圖/翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#購買海苔時，營養師教你這樣挑最安心

1.優先選擇信譽良好、標示清楚的品牌

若包裝上能看到產地、原料來源，甚至檢驗資訊，相對更有參考價值。

2.第不要長期只買同一個品牌

適度輪替品牌與來源，有助分散單一來源長期攝取的風險。

3.留意氣味與外觀

若打開後有明顯刺鼻味、藥水味，或顏色異常、質地怪異，建議先不要食用。
 

除此之外，海苔本身也含有碘，雖然是常見營養來源之一，但若過量攝取，仍可能影響甲狀腺功能。因此建議把海苔當作日常飲食中的一部分，而不是大量、密集食用。做法上可採取少量、分次、不要天天過量吃的方式，讓飲食更平衡。挑選後也建議依包裝保存，避免受潮變質，影響品質與口感。

關鍵字：

海苔挑選, 重金屬風險, 健康飲食, 營養師建議, 食品安全

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