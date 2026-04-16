常常莫名低落？專家：問題可能不是心理，而是你吃的東西

▲情緒煩躁除了壓力使然，其實和身體營養狀態也有關。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，）

記者曾怡嘉／台北報導

有時候明明沒有特別原因，卻覺得煩躁、沒動力，甚至連專注力都下降。除了壓力與情緒因素，其實身體內部的營養狀態，也可能在悄悄影響你的心理感受，一起來檢視看看，你的身體到底缺了什麼？

▲香蕉富含鎂，補充有助情緒調節。（圖／Unsplash）

許多營養師皆曾分享，情緒波動，可能來自身體「原料不足」，大腦在運作時，需要多種營養素參與神經傳導物質的生成，這些物質與情緒穩定、專注力密切相關。一旦攝取不均衡，可能讓調節機制變得不穩，進而出現情緒起伏或疲勞感。

#維生素B群不足

參與能量代謝與神經系統運作，若長期攝取不足，可能出現精神不濟、容易煩躁的情況。

#鐵質偏低

鐵與氧氣運輸有關，當身體供氧效率下降時，人也可能變得容易疲倦、提不起勁。

#維生素D不足

日曬不足是常見原因之一，與情緒調節相關，長期待在室內族群需特別注意。

#Omega-3攝取不足

與腦部功能及情緒穩定有關，若平時較少攝取魚類或堅果，可能較容易缺乏。

#鎂攝取不夠

與壓力調節、神經放鬆相關，缺乏時可能影響睡眠品質與情緒穩定度。