fb ig video search mobile ETtoday

常常莫名低落？專家：問題可能不是心理，而是你吃的東西

>

▲▼身體缺營養。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲情緒煩躁除了壓力使然，其實和身體營養狀態也有關。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，）

記者曾怡嘉／台北報導

有時候明明沒有特別原因，卻覺得煩躁、沒動力，甚至連專注力都下降。除了壓力與情緒因素，其實身體內部的營養狀態，也可能在悄悄影響你的心理感受，一起來檢視看看，你的身體到底缺了什麼？

▲▼身體缺乏營養。（圖／Unsplash）

▲香蕉富含鎂，補充有助情緒調節。（圖／Unsplash）

許多營養師皆曾分享，情緒波動，可能來自身體「原料不足」，大腦在運作時，需要多種營養素參與神經傳導物質的生成，這些物質與情緒穩定、專注力密切相關。一旦攝取不均衡，可能讓調節機制變得不穩，進而出現情緒起伏或疲勞感。

#維生素B群不足

參與能量代謝與神經系統運作，若長期攝取不足，可能出現精神不濟、容易煩躁的情況。

#鐵質偏低

鐵與氧氣運輸有關，當身體供氧效率下降時，人也可能變得容易疲倦、提不起勁。

#維生素D不足

日曬不足是常見原因之一，與情緒調節相關，長期待在室內族群需特別注意。

#Omega-3攝取不足

與腦部功能及情緒穩定有關，若平時較少攝取魚類或堅果，可能較容易缺乏。

#鎂攝取不夠

與壓力調節、神經放鬆相關，缺乏時可能影響睡眠品質與情緒穩定度。

關鍵字：

營養不足, 情緒波動, 專注力, 維生素B群, 鐵質

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克買一送一「好友分享日」開跑　大杯以上直接多一杯

星巴克買一送一「好友分享日」開跑　大杯以上直接多一杯

表面隨和「其實超難搞」星座Top 3 ！第一名眉角多　熟了才發現不好惹

表面隨和「其實超難搞」星座Top 3 ！第一名眉角多　熟了才發現不好惹

《逐玉》長公主喻鍾黎最胖近60公斤　靠「無痛減肥16+8」避免體重回彈

《逐玉》長公主喻鍾黎最胖近60公斤　靠「無痛減肥16+8」避免體重回彈

「想你卻不主動」星座Top 3！第一名愛面子　嘴上沒說其實很在意 6個「無害小習慣」恐讓身體慢性發炎　疲勞、痠痛一起來！ Arc'teryx始祖鳥把整座山搬進台北101！新店限定單品、防水衣戶外控必收 虛榮心超強的三大星座！TOP 1對物質享受有高要求　以證明品味與個人價值 韓國教練「瘦全身運動」在家就能做！2週有感小腹消失　手臂、大腿變細 彩椒、青椒差在哪？營養師解析不同顏色功效：挑對吃更健康 Jo Malone車用擴香升級！霧面黑金外殼太有質感，3款人氣香氣公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面