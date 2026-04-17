學歷是資源不是枷鎖！用更彈性的方式選擇職業　別讓人生因此被困住

文／人物誌

在求職這條路上，很多人都不自覺的被一張文憑限制住了。你可能也聽過這樣的對話：「我大學念會計，所以只能找會計工作吧？」、「我讀的是中文系，好像只能當老師或寫作相關？」久而久之，學歷不再是加分項，反而變成一種無形的框架，把人困在某個看似合理、卻未必適合自己的選項裡。

但仔細想想，這樣真的合理嗎？

▲（圖／《夏日的檸檬草》劇照，下同

被科系綁住的人生選擇

很多人其實在大學選科系時，並沒有真的想清楚未來要做什麼。有些是依分數落點填志願，有些是聽從家人建議，甚至有人只是覺得這個科系名字聽起來不錯。結果四年過去，畢業證書拿到了，卻反而更迷惘。

大多數人不是不知道，而是不敢。怕浪費學歷、怕被質疑、怕從零開始，於是選擇先做再說，最後卻在不喜歡的工作裡耗了好幾年。這時候，學歷就悄悄從一種資源，變成了心理上的枷鎖。

其實，你學到的不只是專業

我們常常把學歷簡化成「你念了什麼」，但真正重要的，其實是「你在那段時間學會了什麼」。

念工程的人，學到的是邏輯與問題拆解；念文史的人，培養的是閱讀理解與表達能力；念商管的人，熟悉的是溝通與組織運作。這些能力，並不會因為你轉換跑道就消失，反而會在新的領域裡，變成你的優勢。

換句話說，科系只是背景，不是邊界。

把學歷當跳板，而不是終點

如果把學歷看成一個起點，而不是終點，很多事情就會變得輕鬆一點。

你可以問問自己幾個問題：我擅長什麼？我做什麼事情會有成就感？我願意長時間投入的是哪一類型的工作？當你開始從自身出發，而不是從科系出發，選擇自然會變得更有彈性。

舉個簡單的例子，念資訊相關科系的人，不一定只能寫程式，也可以走產品管理、數位行銷，甚至創業；而念設計的人，也可能跨到品牌策略或商業企劃。這些轉換，並不是否定原本的學歷，而是把它當作基礎，往外延伸。

小幅嘗試，比一次到位更重要

當然，轉換方向聽起來很勇敢，但實際做起來不一定要那麼劇烈。你不需要馬上辭職、重來，可以先從小地方開始。

例如利用下班時間學一點新技能、接觸不同領域的課程，或是透過兼職、專案，慢慢測試自己的興趣。這些低風險的試探，會幫助你更清楚自己適不適合，也讓轉換不再那麼可怕。

走出來的路，才會是自己的

說到底，學歷本來就只是人生的一小部分。它可以幫助你開門，但不應該決定你只能走哪一條路。當你願意把它當作資源，而不是限制，你會發現原來選擇比想像中多很多。那些曾經學過的東西，不會白費，它們會在你意想不到的地方，發揮作用。

所以，如果你現在正卡在「我是不是只能做這個」的困惑裡，也許可以試著換個角度問：「我還可以做什麼？」

答案，往往比你以為的更自由一些。

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