小資上班族的一週晚餐Reset計畫　不用完美也能把生活吃回來

文／人物誌

時序來到4月，大家已經從長假回到工作崗位一段時間。生活看似恢復正常，但你是否也發現，隨著日子變得忙碌，晚餐反而越來越隨便了？

有時候加班太累，只想隨便吃點東西；有時候白天壓力太大，晚上忍不住想吃重口味食物犒賞自己。於是，一週下來，飲食忽高忽低，身體也開始出現疲憊、脹氣，甚至容易餓的狀況。

如果你也有這樣的感覺，或許問題不在自律，而是少了一點簡單可循的飲食安排。這份一週晚餐計畫，並不是要你嚴格控制飲食，而是希望在忙碌的生活裡，提供更輕鬆、也更容易長期維持的吃法。如果你也想慢慢調整晚餐習慣，不妨跟著小編一起試試看！

▲地瓜和沙拉是營養又有飽足感的絕佳搭配！（圖／Pexels、瓜瓜園官網）

星期一｜清爽 reset 日

星期一是上班族一週的新開始，身體可能剛從假日的聚餐、熬夜放縱中抽離出來，無論是身體還是心理，其實都需要重新reset！

這時候的晚餐，不需要刻意吃得很少，而是讓整體變得清爽一點，給腸胃一個緩衝的空間。像是以蔬菜為主的沙拉，搭配橄欖油與簡單的蛋白質來源，例如水煮蛋或豆腐，就是一個不錯的選擇。

如果擔心這樣吃會不夠有飽足感，也可以加入少量主食，例如地瓜或半份飯，讓整體吃起來更有支撐感。像是小編私心很常回購的「瓜瓜園」蒸黃金地瓜，口感綿密、帶有自然甜味，簡單加熱就能上桌，對忙碌的平日來說相當方便。

搭配方面，也可以選擇全聯或超商常見的即食沙拉，例如桂冠沙拉系列，幾乎不需要額外準備，就能快速組成一餐清爽又有飽足感的晚餐。

比起一下子大幅度改變飲食，星期一更重要的，其實是先把身體的狀態慢慢拉回來，為接下來的一週打好一個比較穩定的基礎。

▲雞胸肉調味多元，滿足每個需要大量蛋白質的味蕾。（圖／卜蜂雞胸肉官網）

星期二｜蛋白質補給日

到了週二，往往是身心最明顯進入「緊繃工作狀態」的一天。上班族已經回到工作軌道，卻離週末還有一段距離，疲憊感開始慢慢累積，這時候身體其實特別需要補充能量。

如果晚餐還是像週一一樣偏清淡，反而容易撐不住，不只晚上容易餓，甚至會忍不住想找零食或吃宵夜。這一天的關鍵，不是少吃，而是吃得「夠穩」。

不妨選擇以蛋白質為主的組合，例如雞胸肉搭配燙青菜，讓身體有足夠的營養支撐。像是在超商或超市很常見的卜蜂即食雞胸肉，因為採用舒肥方式處理，口感相對軟嫩、不乾柴，也有多種口味可以選擇，對於不太會料理，或下班後沒有太多時間準備的人來說，是很方便的蛋白質來源。

常見口味像是原味、黑胡椒、香草或煙燻風味，偶爾也會推出偏台式或重口味的選擇，對於每天晚餐都需要變化的上班族來說，比較不容易吃膩。這類產品多為獨立包裝、開封即食，保存上也相對容易，不少人會習慣在冰箱備幾包，忙碌的時候隨手搭配主食與蔬菜，就能快速完成一餐。

而且蛋白質搭配適量的天然澱粉，不只能提升飽足感，也能讓整體狀態比較穩定，不會在晚間出現明顯的疲憊或暴食情況。

▲小週末不妨吃澱粉滿足口腹之慾，好控麵不僅美味又健康，是飲控族的首選，口味包含胡椒乾蝦、台式油蔥、經典川辣等等。（圖／日日好食官網、Barilla 臉書）

星期三｜小週末滿足日



來到週三，也就是大家俗稱的「小週末」，工作天過了一半，不少人會開始想吃點有滿足感的東西，當作對自己的小小犒賞。如果這時候一味壓抑，反而更容易在後面幾天補回來。

比起過去消費者多重視價格或份量，現在越來越多人在選擇主食時，更加留意營養成分，例如蛋白質含量、膳食纖維，以及吃完之後身體的感受。畢竟同樣是主食，不同的組成，對血糖與飽足感的影響其實差異不小。

因此這一天可以安排一餐讓自己滿足的主食。有些人會在家簡單煮一份義大利麵，例如常見的Barilla百味來，有義大利麵、筆尖麵、天使髮麵 等多種麵體可供選擇，搭配現成醬料或清炒配料，就能快速完成一餐，兼顧便利與口感。

而近年也開始出現「高蛋白麵」或「機能麵」這樣的選項，在傳統麵條的基礎上，重新調整營養比例。對於本身就喜歡吃麵、但又想稍微控制飲食的人來說，這類型的主食也多了一種選擇。

以日日好食的好控麵為例，每份（含醬料）約可補充24－28克蛋白質，膳食纖維含量相當於約三顆高麗菜，加上口味選擇多元，對於平日需要一點變化的人來說，比較不容易吃膩。若再搭配青菜與蛋或豆腐，就能在保有麵食口感的同時，讓整體營養更均衡。

當主食不再只是單純填飽肚子，而能承擔更多營養上的責任，晚餐的選擇，也就多了一種新的可能。

▲花椰菜米是減肥族的福音，讓白米飯愛好者有另一種更健康的選擇。（圖／Kind Food官網）

星期四｜輕負擔晚餐日

經過前幾天的飲食，到了星期四，已經接近假日，有些人會開始感覺身體變得比較疲憊，甚至出現脹氣或消化變慢的情況。特別是在外食比例較高時，油脂與精緻澱粉的累積，往往會讓整體狀態變得有些沉重。

這一天的晚餐，比起再吃一頓豐盛的大餐，更適合讓腸胃稍微休息一下。飲食搭配可以簡單、清爽一點，也是在為即將到來的假日做準備。像是將部分白飯換成高膳食纖維的花椰菜米，搭配清炒蔬菜、雞肉或豆腐，就是一種吃得飽、但整體負擔較低的選擇，也很適合正在減脂的人。

在全聯或家樂福都能找到冷凍花椰菜米，準備起來相對方便，不需要額外處理，簡單加熱就能搭配主餐。對於平日已經有些疲累、但又不想吃得太油膩的人來說，是一種比較輕鬆的調整方式。

比起大幅度改變飲食，這樣的安排更像是幫身體先「整理一下狀態」，讓自己在進入週末前，回到一個比較輕鬆、舒服的節奏！

▲辛苦一週，允許自己「放鬆」一下，不管是跟朋友聚餐，還是吃自己想吃的食物，都是為了不讓飲食變成壓力，而是可以持續的日常。（圖／PhotoAC）

星期五｜快樂晚餐日

來到星期五，經過一整週的工作，多數人都會想好好放鬆一下。這一天，也是最適合和朋友聚餐、吃點自己喜歡食物的時候。在前幾天已經做過一些調整後，星期五其實不需要再太過克制，無論是想吃義大利麵、拉麵還是火鍋，都可以安心享受。

其實，真正讓人感到負擔的，往往不是某一餐吃得比較多，而是長時間失去平衡。如果前幾天已經有意識地調整飲食，星期五這樣的一餐，反而更有助於讓整體維持下去。

當然，還是可以做一點小小的平衡，例如搭配一份蔬菜、減少含糖飲料，或是留意不要過度油膩。讓這一餐不會從放鬆變成失控，就已經足夠了！

對忙碌的上班族來說，飲食從來不是一件可以完美執行的事。

有時候加班、有時候聚餐，也有時候只是單純想吃點讓自己開心的東西。與其在「吃太多」與「吃太少」之間反覆拉扯，不如替自己建立一個更容易持續的方式。

從星期一的清爽開始，到星期三的滿足，再到星期五的放鬆，一週的晚餐不需要每一餐都完美，只要大致維持平衡，身體其實會慢慢回到比較舒服的狀態。

也許真正重要的，不是某一天吃了什麼，而是你願不願意，在日復一日的生活裡，為自己留一點調整的空間。

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