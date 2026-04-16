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無酒精香氛成夏季新寵！ 3大品牌推「貼膚系香氣」一次看

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記者曾怡嘉／台北報導

夏季香氛市場迎來「更貼近肌膚」的新趨勢，無酒精、水基底與養膚概念成為今年亮點。從髮香身體噴霧到潤膚型香氛，各品牌紛紛以更輕盈的形式，重新詮釋日常用香體驗。

#Essential Parfums推髮香身體噴霧

▲▼無酒精香氛。（圖／品牌提供）

▲Essential Parfums 髮香身體噴霧，100ml，2,000元。

主打永續與創意的Essential Parfums，這回推出全新「髮香身體噴霧」系列。無酒精配方，兼顧香氣表現與肌膚、髮絲保養需求；同時添加植物性甘油，帶來清爽保濕、不黏膩的使用感。香調則延續品牌經典，推出帝國之木、香檸檬之最、繆斯麝香三款選擇，從清新到柔和麝香都有，提供給消費者更多選擇。
 

#Maison Francis Kurkdjian首推無酒精香氛，經典香調轉為水基底

▲▼無酒精香氛。（圖／品牌提供）

▲MFK 柯奇純淨之水，70ml，5,900元。

Maison Francis Kurkdjian延續去年話題香「Kurky 柯奇淡香精」，是一款以調香師Francis Kurkdjian 孩童時期的小名Kurky所命名的童趣感香氛，一推出即備受好評，更是品牌的首款主打美食調的香水。而全新推出的「柯奇純淨之水」，為品牌首款無酒精香氛，改以水基底呈現，少了酒精揮發的銳利感，整體氣味更顯柔和、貼膚。

#嬌蘭推「潤膚珍珠香氛」，主打養膚級香氣體驗

▲▼無酒精香氛。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 花草水語 潤膚珍珠淡香精，125ml，6,450元。

嬌蘭推出全新「花草水語 潤膚珍珠淡香精」，結合香氛與保養概念。結合微晶珍珠科技，將香氛精華包覆其中，搭配無酒精水基底，打造更溫和的使用體驗。共推出漫天繁花、晨霧玫瑰、琢白岩蘭三款香調，延續經典花草水語系列，並強調保濕與持香並存的感受。
 

關鍵字：

香氛新品, 無酒精, 水基香氛, 保濕養膚, 輕盈香氛

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