GD奢華無極限　連耳機都鑲鑽

▲GD於科切拉音樂節表演不僅造型華麗，耳機也很奢華。（圖／翻攝avalon.custom IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓團BIGBANG在出道20周年之際強勢回歸舞台，在美國Coachella科切拉音樂節表演掀起不少話題，特別是隊長G-Dragon（權志龍）3套浮誇造型展現時尚王者風範，當天他珠寶戴好戴滿，更驚人的是連耳機都是獨一無二的特別訂製款，鑲嵌美鑽與寶石呈現他標誌性的小雛菊與冠冕圖案，大展奢華無極限的氣勢。





▲南韓設計師品牌DAVID AVALON為GD打造獨一無二的寶石鑲嵌耳機，分別呈現皇冠與雛菊圖案。（圖／翻攝avalon.custom IG）

GD所使用的華麗耳機由南韓設計師品牌DAVID AVALON為他打造，雙方合作多年，DAVID AVALON曾為GD製作牙套、珠寶、鑲鑽手機殼，此次則創作珠寶耳機，鑲嵌白與黃鑽、黃色剛玉呈現GD鍾愛的雛菊與冠冕圖案，伴他在國際舞台上發光發熱。





▲GD表演時同時搭配卡地亞Baignoire鑽錶。（圖／翻攝卡地亞官網）

有華麗耳機與珠寶加持外，GD同時佩戴卡地亞（Cartier）橢圓形錶殼的Baignoire腕錶，喜愛bling bling風格的他選戴錶殼與錶帶全鑽款式，與「大馬最美千金」陳雪鈴、足球巨星C羅的未婚妻喬治娜撞同款。

