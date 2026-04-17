舒淇「高級性感」不費力　穿透視西裝過50歲生日

▲舒淇出席北京國際電影節開幕活動，穿Armani Privé 2026春季高級訂製系列西裝優雅又性感。（圖／翻攝sqwhat IG）

記者陳雅韻／台北報導

金馬影后舒淇16日歡度50歲生日，她的狀態始終維持在頂峰狀態，出席北京國際電影節的開幕式美翻全場，她選穿Armani Privé 2026 春季高級訂製系列的西裝，散發著東方美學氣息，整體風格溫柔、細緻其實還暗藏性感玄機，透膚上衣透出白色bra，長褲下美腿也若隱若現，成功展現「高級性感」。





▲舒淇搭配卡地亞美洲豹系列鑽石耳環與戒指。（圖／翻攝sqwhat IG）

舒淇是紅毯資優生，多年來公開場合的造型總是優雅大氣，50歲生日當天出席北京電影節開幕活動，再次以Armani Privé柔和剪裁西裝贏得目光，剛成為卡地亞（Cartier）品牌大使的她同時戴上美洲豹系列流蘇鑽石耳環與鑲嵌祖母綠的美洲豹鑽戒，彰顯巨星氣勢。





▲舒淇手捧天鵝造型蛋糕慶祝生日。（圖／翻攝sqwhat IG）

收工後舒淇不忘慶生的儀式感，回家趕緊吃了壽麵祝自己生日快樂，她發文感謝老天爺過去50年賜予所有美好的一切，也祈願愛她的人吃好、睡好、一切都好，再次強調她心中最大願望「願世界和平，願所有生靈都能被善待」。





▲舒淇收工後回家吃壽麵。（圖／翻攝sqwhat IG）