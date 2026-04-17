億元級「錶王」富藝斯台北預展現蹤　英國進口印記更珍罕

▲香港富藝斯鐘錶春拍領銜之作PP型號2499第一代玫瑰金腕錶來台展出，估價約96,800,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

這個周末精品迷有眼福了，富藝斯（PHILLIPS）於台北萬豪酒店舉辦香港鐘錶春拍暨日內瓦珠寶春拍台北預展，展出將於5月30日與31日舉辦的《名錶薈萃－香港 XXII》領銜之作為「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）型號2499 第一代玫瑰金腕錶，成交價有衝破1億元的實力，因此款於1951年問世、被譽為製錶史上最具標誌性的複雜功能腕錶之一的錶款，是第一代「Vichet」錶殼玫瑰金版本4只中的一只，且是目前已知唯一錶殼側邊有進口至倫敦所刻的英式印記，錶背同時刻有英國進口標記與瑞士印記，更顯珍貴。





▲ 富藝斯春拍另一亮點為PP型號3448「Padellone “Tokyo White”」白金自動萬年曆腕錶，估價約24,190,000元起。

富藝斯《名錶薈萃－香港 XXII》另一款PP話題拍品為全球首款自動上弦萬年曆腕錶的型號3448白金腕錶，最特別是面盤有瑞士歷史悠久零售商Beyer Chronometrie雙簽名，恰好Beyer Chronometrie近期被PP收購結束長達266年的獨立營運，將轉型為品牌沙龍，此雙簽名錶在此時現身拍賣會更具話題行；而卡地亞（Cartier）備受藏家喜愛的Crash腕錶，也在此次台北預展之列，2017年製的「Crash Squelette」鉑金鑲嵌鑽石與紅寶石鏤空錶為限量1號，現以近乎全新之姿呈現。





▲卡地亞「Crash Squelette」型號CRHPI01088鉑金鑲鑽及紅寶石鏤空腕錶登富藝斯拍賣，估價約4,030,000元起。

將於5月11日舉槌的富藝斯《珍貴珠寶：日內瓦VI》，推出「典藏與傳承」單元，聚焦各大珠寶品牌標誌性作品、美國名門范德比爾特（Vanderbilt）家族、巴伐利亞王室，以及其他歐洲顯赫貴族所珍藏的古董珠寶與珍貴物件。 此次來台展出亮點為梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）珊瑚配綠玉髓與鑽石ZIP項鍊，可轉換成手鍊的設計是珠寶界經典中的經典。





▲富藝斯日內瓦珠寶拍賣焦點為梵克雅寶珊瑚配綠玉髓及鑽石Zip項鍊，估價約10,100,000元起。





▲模特兒佩戴富藝斯估價約12,470,000元起的9.93克拉緬甸藍寶石戒指，以及各鑲12.31與12.69克拉斯里蘭卡藍寶石耳環估價約5,840,000元起。





▲富藝斯日內瓦珠寶拍賣將上拍美國名門范德比爾特家族珍藏的Edward Wakelin 1751製銀鎏金燭台，估價約1,270,000元起。

香港佳士得（CHRISTIE’S）也於18、19日在台北萬豪酒店舉辦預展，呈獻「克羅諾思：時間之巔」拍賣精選拍品，這場以希臘時間之神「克羅諾思」命名的單一藏家拍賣將於5月27日與28日登場，焦點為PP Sky Moon Tourbillon型號5002P -001腕錶，正面配備連月相顯示的逆返萬年曆，背面則為北半球蒼穹圖，具「大教堂」三問報時裝置和星空圖等12項複雜功能，估價約40,320,000元起。





▲香港佳士得「克羅諾思：時間之巔」拍賣焦點為PP Sky Moon Tourbillon型號5002P -001腕錶，估價約40,320,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）





▲PP Sky Moon Tourbillon型號5002P -001腕錶背面則為北半球蒼穹圖。





▲香港佳士得「克羅諾思：時間之巔」將拍賣義大利零售商Dobner特別訂製的AP皇家橡樹型號26334OR腕錶，估價約4,840,000元起。